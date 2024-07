Rodrigo Damasceno e Marilete Vitorino acenam para composição em Tarauacá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O período pré-eleitoral no município de Tarauacá tem sido um dos mais comentados pelos setores da imprensa acreana que cobrem a política no interior do estado. Na terra do abacaxi gigante, a formatação da disputa de 2024 se dá, no atual momento, entre ex-prefeitos, todos eles do Progressistas, e a atual gestora, Maria Lucinéia Nery, do PDT, que vai em busca da reeleição.

Nome indicado pelo PP como pré-candidato do partido, o ex-prefeito Rodrigo Damasceno passou a enfrentar a concorrência de outro ex-gestor, Vando Torquato, que mesmo com sua filiação partidária suspensa em razão de pendências com Justiça Eleitoral segue pondo seu nome na disputa enquanto corre contra o tempo para sanar as questões relacionadas à sua inelegibilidade.

Há algumas semanas, fonte do partido na cidade informou que, apesar de Torquato ter acionado a justiça contra o PP para garantir o seu nome na convenção municipal, os dois ex-prefeitos estavam considerando por um fim amigável na disputa e se juntarem para enfrentar a atual gestora.

Para isso chegou a acontecer uma reunião com o senador Sérgio Petecão, uma vez que Vando tem pedido de filiação no PSD que aguarda decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto isso, o ex-prefeito permanece filiado ao Partido Progressista (PP), mesmo partido do também pré-candidato Rodrigo Damasceno.

No entanto, passados alguns dias dessa reunião, entra na cena mais uma personagem da vida política de Tarauacá, a também ex-prefeita Marilete Vitorino, que apareceu em foto nas redes sociais junto com Rodrigo Damasceno, após reunião do partido, no último dia 5 de julho, sendo cogitada como possível pré-candidata a vice-prefeita na chapa do PP.

A mesma fonte que informou ao ac24horas sobre a aproximação entre Torquato e Damasceno, consultada sobre o atual cenário, disse que o PP de Tarauacá anda meio sem rumo. “O partido anda meio perdido, sem rumo. Testando e improvisando combinações, arranjos”, afirmou.

Talvez tenha sido em busca de “rumo” que Rodrigo Damasceno e Marilete Vitorino tenham ido bater à porta do gabinete do governador Gladson Cameli, nesta terça-feira, 9, como mostrou o gestor estadual em suas redes sociais, mas sem citar o que foi falado na conversa.

“Visita do pré-candidato a prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, acompanhado da ex-prefeita Marilete. Um prazer receber vocês”, escreveu Cameli na postagem do Instagram que traz uma foto dos três. Obviamente, a pauta do encontro não foi outra senão o processo eleitoral no município.

Procurado, Rodrigo Damasceno disse ao ac24horas que Gladson que demonstra interesse nesse sentido, agora diz que ainda é necessário conversar com os demais partidos para que se possa chegar a esse entendimento.

“Hoje seria a composição mais competitiva do ponto de vista eleitoral, temos a vontade do governador e agora precisamos dialogar com os demais partidos para chegar nesse entendimento também”, afirmou o pré-candidato.

Sobre a citada aproximação com Torquato, ele disse que as conversas não evoluíram em razão de Vando e Petecão terem achado melhor aguardar um pouco mais para ter uma melhor definição.

“Mas as portas seguem abertas para o PSD, e respeitamos a candidatura posta do Vando que, inclusive, tive uma boa conversa e acho justo o pleito de se manter fiel a ele e não terem ido para a aliança com a atual prefeita. A chapa do PSD teve uma atuação direita do Vando Torquato”, concluiu Damasceno.