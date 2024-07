Requerimento de Elzinha gera discussão e acaba empatado na Câmara

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a sessão desta quarta-feira, 10, o clima esquentou na Câmara Municipal durante a votação do requerimento da vereadora Elzinha Mendonça (PP). A solicitação dirigida ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), exigia que a empresa Ricco Transportes apresentasse a relação completa dos veículos utilizados no transporte coletivo da capital, contendo os seguintes dados: placa, Renavam e cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), com publicação integral no site da prefeitura para conferência pública, no prazo de até 15 dias, sob pena de responsabilidade. A votação terminou empatada em 5 a 5.

A votação não ocorreu de forma tranquila, e a presidência do parlamento mirim precisou recorrer ao sistema de Tecnologia da Informação para verificar o voto de cada vereador. O problema surgiu com o voto do vereador Francisco Piaba, que havia votado contra o requerimento, mas no sistema aparecia como “sim”. Após uma longa espera, houve a confirmação do voto contra de Piaba, empatando o resultado do polêmico requerimento.

Segundo os trâmites do parlamento, o presidente da Câmara Municipal, vereador Raimundo Neném (PL), deverá retificar o resultado da votação e anunciar seu voto para desempatar e definir o destino do requerimento de Mendonça.

De acordo com a vereadora, o objetivo do requerimento é garantir a transparência e a regularidade do transporte coletivo na cidade, assegurando que todos os veículos em operação estejam devidamente licenciados e em conformidade com a legislação vigente. “A recente notícia sobre um ônibus da empresa Ricco, multado e recolhido pela RBTrans devido a dívidas de IPVA atrasadas desde 2020, evidencia a necessidade urgente de uma fiscalização mais rigorosa por parte da Prefeitura”, afirmou Mendonça.

A entrega dessa documentação permitirá um controle mais efetivo e a identificação de possíveis irregularidades, contribuindo para a segurança dos usuários e a melhoria do serviço prestado.