Previsão para quarta-feira prevê tempo ensolarado com noite fria no Acre

Nesta quarta-feira, 10, a incursão de ar polar deixará o tempo firme, seco e ensolarado no Acre, Rondônia, sul do Amazonas, Mato Grosso, Bolívia (planícies) e Peru (sul da região de selva).

No leste e sul do Acre, nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo será firme, seco e ensolarado, com noites frias. Não há previsão de chuva. Os ventos soprarão continuamente, entre fracos e moderados, com rajadas vindas do sudeste.

Já no centro e oeste do estado, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será firme, seco e ensolarado, com noites amenas. Não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos a calmos, com rajadas, predominando do sudeste, com variações do sul e leste. As temperaturas devem variar entre 13°C e 31°C.