Petecão quer descentralizar fundos e modernizar serviços da Sudam

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) realizou nessa terça-feira, 9, uma audiência pública com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, para discutir a reestruturação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

A Sudam, que foi extinta em maio de 2001, devido a acusações de corrupção, e recriada em 2007, está novamente sob análise, para possíveis mudanças.

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC), autor do requerimento (REQ 14/2024 – CDR) para a realização da audiência, defendeu a descentralização dos Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e Constitucional do Norte (FNO) e a modernização dos serviços para os estados amazônicos. Segundo ele, a Sudam “ainda não morreu, mas está baleada”, e é necessário mobilizar o Senado, para revitalizá-la.

“É preciso que as bancadas da região Norte, que realmente têm interesse, se unam, para que nós possamos levantar, novamente, a nossa Sudam, pois essa luta é de todos nós. Não tem bandeira. Se Deus quiser, nós vamos conseguir levantar a nossa querida Sudam, que ajudou muito a nossa região Amazônica”, afirmou Petecão.

Waldez Góes, em sua fala, defendeu uma visão de desenvolvimento sustentável para o Norte do Brasil, através de uma “neo-industrialização” que seja compatível com as vocações da região.

“As iniciativas de verticalização das nossas vocações ainda estão aquém do nosso potencial. A industrialização da Amazônia é um desafio, porque exige esse compromisso no desenvolvimento regional. Mas se não fizermos, os 30 ou mais milhões de brasileiros de lá vão continuar passando por dificuldades”, argumentou o ministro.

Góes destacou a importância de escapar da agropecuária extensiva, baseada em grandes pastagens ou vastas áreas de monocultura. Ele também ressaltou que o avanço das políticas públicas deve estar em sintonia com a destinação das verbas dos fundos constitucionais. Segundo ele, a superintendência está atualmente tentando entregar resultados com a estrutura disponível, e criticou a visão das gestões anteriores, que pareciam ter desistido da Sudam.