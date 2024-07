Nova interdição para tapar buracos gera revolta de comerciantes na capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um novo fechamento da Travessa Guaporé, no centro de Rio Branco, para conclusão de reparos de buracos abertos há um mês vem gerando transtorno no trânsito e no comércio do bairro Cerâmica nesta quarta-feira (10).

O bloqueio para o estacionamento e passagem de veículos pesados que fazem parte do programa Asfalta Rio Branco, da prefeitura de Rio Branco, começa na rua Amazonas 1 com a Travessa Guaporé no sentido bairro/centro, apesar da recuperação da via estar sendo feita somente a partir da Travessa Absolom de Almeida, e na esquina da Guaporé com a Avenida Ceará no sentido centro/bairro, causando a revolta de comerciantes do trecho, que alegam que as interdições são frequentes e ultrapassam os locais de intervenção.

“Todo mês tem uma palhaçada dessa, não conseguem resolver tudo de uma vez e ficam voltando pra deixar serviço incompleto. Poderiam bloquear pelo menos um um trecho menor”, disse uma comerciante, que não quis se identificar.

Já os trabalhadores no local argumentam que o que justifica a amplitude do bloqueio é a manobrabilidade necessária dos veículos pesados que dão apoio ao trabalho e a falta de respeito que alguns motoristas. “Se os motoristas respeitassem, mas não respeitam. Passam pela gente feito doido e não vem ninguém da RBTrans pra ajudar a controlar a situação”, disse um deles.

De acordo com o responsável pela obra no local, o trânsito na Travessa Guaporé deve ser liberado por volta das 13h.