No SBT, Marcello Antony faz harmonização facial e resultado surpreende; veja

O ator Marcello Antony está prestes a completar 60 anos de idade e, embora ainda tenha a aparência de galã que fez muitos fãs se apaixonarem, ele achou que já estava na hora de fazer uma harmonização facial. Como de costume, o programa “Fofocalizando”, do SBT, cobriu a realização do procedimento e nesta quarta-feira (10), cerca de 20 dias depois da transformação, mostrou exibiu ao vivo o resultado final.

Após mostrar a nova aparência aos telespectadores do SBT, o ator revelou que está satisfeito com o resultado da harmonização facial. “Eu gostei bastante, porque vou fazer 60 anos e a gente tem que mexer. Eu trabalho com imagem”, disse Marcello Antony. Em seguida, o ator citou os benefícios dos procedimentos que realizou. “O tratamento com ácido hialurônico trabalha mais com a firmeza da pele, sabe? Dá mais visso, dá uma coisa viva que com a idade vai se apagando”, lembrou ele.

De acordo com as médicas responsáveis pela harmonização facial de Marcello Antony, o ex-global passou por algo chamado de associação de tratamentos, deixando claro que o ator não fez apenas um procedimento. De acordo com uma das doutoras responsáveis pela intervenção estética, o galã realizou ultrassom micro e macrofocados, preenchimento, botox e bioestimuladores.

Depois que o programa do SBT exibiu ao vivo o resultado da harmonização facial do ator, os admiradores de Marcello Antony não demoraram para começarem a rasgar elogios. “Muito natural, dentre todos que já vi fazer a dele foi a mais natural”, escreveu uma pessoa. “Ficou um gato”, disse uma fã. “Genteeee que maravilhoso esse resultado “, observou um usuário do Instagram. “Ficou muito bom, sem exagero”, analisou um internauta.