N. Lima critica secretário de Bocalom por falta de diálogo

Durante o discurso do vereador Samir Bestene (PP) nesta quarta-feira, 10, o vereador N.Lima, também do PP, fez duras críticas na Câmara Municipal à falta de diálogo do secretário de agropecuária do município, Eracides Caetano.

A reclamação do parlamentar surgiu após Bestene comentar sobre o abandono na estrada do Quixadá, em Rio Branco. Segundo Lima, Caetano não conhece os detalhes do planejamento de obras. “Isso me revolta porque, se não dá para fazer, vá lá e diga que não dá para fazer; isso é administração. Mas aquele cidadão da Seagro [Eracides Caetano] não tem diálogo com ninguém, ele não sabe explicar, não sabe dizer como faz, como vai fazer, se não pode, se dá para fazer. Então, esse é o entrave da administração do prefeito Tião Bocalom”, declarou Lima.

O vereador revelou ainda dificuldades em enviar indicações à Emurb. Segundo ele, essa dificuldade tem afetado o trabalho dos parlamentares. “É difícil mandar uma indicação para a Emurb e discutir isso. O Eracides não é acreano, não conhece Rio Branco. O Assis trabalhou no Deracre e conhece Rio Branco, então não é preciso inventar, é só falar a verdade que é melhor. Nós estamos tendo dificuldade para explicar à população o que está acontecendo. A gente pede que pelo menos vá lá, pois é o segundo maior polo de hortaliça da nossa capital”, explicou Lima.