Moradores de Porto Walter constroem pontes e devem terminar reabertura de ramal no final de semana

Os moradores de Porto Walter que estão abrindo o ramal que liga o município à Cruzeiro do Sul com roçadeiras e outros utensílios, estão construindo pontes na via. A expectativa é que se concluam o serviço de reabrir os 90 quilômetros da estrada no final de semana.

O trabalho começou na sexta-feira passada, 5. Cerca de 40 homens usam roçadeiras, terçados e outros utensílios para reabrir o ramal feito em 2021 pelo governo do Estado e Prefeitura de Porto Walter. Pelo ramal reaberto já passou um quadriciclo do Corpo de Bombeiros, que fazia buscas por um homem desaparecido na região.

“O Corpo de Bombeiros usar essa estrada que abrimos é uma prova da importância desse ramal “, disse em áudio, um dos moradores.

A população de Porto Walter agiu por já sentir a escassez de vários produtos na cidade devido ao baixo volume das águas do Rio Juruá, o que aumenta o tempo de viagem entre Cruzeiro do Sul e o município. Para elas, a estrada evitaria a situação.

Em dezembro do ano passado, a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou o fechamento do trecho e proibiu intervenções no local devido à falta de licenciamento ambiental. A via corta parte da Terra Indígena Jaminawa, do Igarapé Preto, e impacta áreas de preservação permanente.

Ajuda em dinheiro e combustível

Para iniciar a reabertura do ramal, os moradores fizeram vaquinha e tiveram ajuda de políticos e empresários em dinheiro e combustível. Na primeira ida levaram cerca de 400 litros de óleo diesel e gasolina e nesta quarta-feira, 10, mais combustível será levado para o local.

Segundo uma pessoa que não quis se identificar, mais de R$ 4 mil foram arrecadados para a compra de alimentos para o grupo que segue no trabalho. Bois também são doadas para alimentar os trabalhadores.

Em áudios, vídeos e fotos enviados ao ac24horas é possível ver os homens trabalhando, conversando e assando carne no ramal.