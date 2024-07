Ministra inaugura novo prédio de Hepatologia do Instituto Evandro Chagas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Instituto Evandro Chagas (IEC), instituição de ciência e tecnologia vinculada à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde, realizou, nesta terça-feira (9), a cerimônia de inauguração do novo prédio da seção de Hepatologia, no campus de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (PA). O evento contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, e da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel.

O novo prédio, cujo investimento foi da ordem de R$ 7,9 milhões, possui toda a infraestrutura necessária para promover o avanço das pesquisas na área da Hepatologia, contribuindo para a expansão da capacidade laboratorial e para o atendimento das necessidades estratégicas do Ministério da Saúde em relação às hepatites. A entrega das novas instalações contribui para o aumento da quantidade e qualidade das pesquisas em relação às doenças determinadas socialmente, a exemplo das hepatites virais.

Com a nova estrutura, o Instituto Evandro Chagas pode atuar efetivamente no diagnóstico molecular de pelo menos 3.000 amostras por mês. Hoje, ele atua como apoio ao diagnóstico laboratorial de pelo menos 7 estados amazônicos e de todos os estados do nordeste.