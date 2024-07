Grávida, Iza anuncia fim do relacionamento com Yuri Lima: ‘Ele me traiu’; vídeo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Iza, de 33 anos, anunciou nas redes sociais o fim do seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, pai da filha que espera, Nala. Por meio de um vídeo publicado nesta quarta-feira (10), a cantora dos hits Ginga e Dona de Mim compartilhou que o atleta mantinha conversas e uma relação extraconjugal com outra mulher.

“Perdoem o vídeo longo, mas como se edita o que falar numa hora dessa, né? Tudo o que vou falar sobre isso já foi dito aqui. Agora peço que respeitem o tempo da mamãe aqui. Amo vocês”, escreveu ela na legenda da publicação.

“Oi, gente! Aqui quem está falando é Iza. Para quem não me conhece e para quem me conhece, até para mim mesma, acho que deve estar levando um susto com esse conteúdo, porque eu sou o tipo de pessoa que, se me conhece, está cansada de saber: eu sou o tipo de pessoa que não suporta esse tipo de coisa. Eu tento viver minha vida ao máximo, de uma forma restrita, de uma forma que me proteja, porque enfim, existem muitas pessoas por aí que me admiram, umas pessoas também que nem sempre podem entender bem o que eu quero dizer. Sempre te disse, né?”, iniciou ela.

O então casal gostava de se homenagear nas redes sociais e compartilhava recortes da intimidade, como quando Yuri usou uma camiseta para declarar amor à cantora e a futura filha.Iza continuou o discurso e avisou que os dois estão separados a partir de agora.

“Sabe quando eu compartilhar alguma coisa e eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa. Mas nessa situação, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída. Eu acho que na verdade esse caldo já entornou e eu só queria muito vir falar com vocês aqui pessoalmente para que vocês me vissem ouvir sem mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal”, seguiu.

“Eu queria enfim parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque afinal de contas, eu estou grávida e eu nunca, da minha vida inteira, imaginei passar por isso. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, assim, é um circo mesmo, sabe? Gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Então, eu resolvi vir aqui falar”, continuou.

“Falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedi para que vocês respeitem o meu momento, mesmo, porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, né? Antes de ficar comigo, não parou de conversar com ela. E vocês vão conhecê-la, porque ela quer muito ser conhecida”

“Mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Para receber agora, surpresa deve não estar, porque eu acho que nessa situação ele se acha muito esperto, e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30 mil.”

“Sim, informações que chegaram até mim, graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias. E então, é isso, chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês, porque eu acho que o intuito dessa situação toda era isso, né? Aparecer, ficar famosa e mostrar o que aconteceu numa situação. E é isso, gente, é o vídeo mais louco que eu já fiz na minha vida. Mas eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo antes disso tudo, sei lá, para vocês estarem dando essa notícia.”

“Não só para eu, mas também ela não estava mentindo para a família dele, eu peço desculpas à dona Magna, seu Edson, aqui também estão sendo pegos de surpresa. Eu não queria que fosse assim, mas nesse momento, eu achei que eu deveria me antever, sem antecipar, porque eu sei que vai vir um monte de gente depois perguntando: ‘Se você sabia, você sabia que aconteceu?’ E isso é tudo que eu vou falar, mas não somos mais um casal. Fiquei sabendo dessa quebra de confiança, sem confiança não existe relacionamento, e eu estou grávida. Então, preciso agora de sossego, de tranquilidade. Isso é tudo que eu vou falar sobre isso. Geralmente aparecem polêmicas de coisinhas assim, minha equipe, minha equipe toma conta, eu não falo nada, mas eu acho que essa é bem cabeluda. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida. Não tinha muito como eu fingir que nada aconteceu e não falar com vocês.”

“Até porque eu sei que tem muita gente que me ama e deve estar querendo saber: ‘Como é que você está agora? Se está grávida?” Meu Deus, eu estou bem. Eu estou feliz com o presente que Deus me deu e pronta para lidar com essa situação no meu tempo”.