Governo do lança Arraial Cultural 2024 com apresentação de 16 quadrilhas

A Fundação Elias Mansour – FEM e a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SEET fizeram o lançamento nesta terça-feira, 10, do Arraial Cultural 2024, que acontecerá entre os dias 16 e 21 de julho no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco.

De acordo com o presidente da FEM, Minoru Kimpara, o evento contará com a apresentação de 16 quadrilhas da capital e do interior do estado, além de bandas de forró.

“Este é um arraial para a família, com muitas atrações. Teremos a apresentação estadual de quadrilhas, com a vencedora nos representando em Brasília, teremos 18 bandas de forró locais, valorizando a prata da casa, com bingo nos intervalos das apresentações, e no domingo, no encerramento, vamos ter o encerramento com a apresentação e premiação das três melhores quadrilhas do campeonato. Estamos criando um ambiente bonito, saudável e seguro, mas o que vai deixar esse evento espetacular é a presença do público e para isso convido toda a população”, disse Kimpara.

O secretário de turismo e empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias, destacou que o Arraial Cultural, além de ponto de cultura, vai se tornar ponto de venda de comidas, bebidas, e artesanatos, fortalecendo a economia local.

“Vamos ter 80 espaços de Economia Solidária, sendo que 60 direcionados para comidas, brinquedos, artesanato e os outros 20 espaços direcionados a vendedores ambulantes. Tenho certeza que será um evento lindo, com muita segurança. Diversão e comida boa não irão faltar”, comentou Messias.

Jimy Juruna, fazedor de cultura pela quadrilha Matutos na Roça, disse que as mais de 100 pessoas envolvidas no espetáculo do grupo tem alta expectativa pelo evento, onde irão apresentar o enredo “Vai De Retro”, escrito por Romualdo Freitas, que abordará o preconceito racial e financeiro. “A expectativa da comunidade do Aeroporto Velho é grande, de fazer um belo espetáculo e representar o Acre na competição nacional em Brasília. O Vinícius Júnior serviu de inspiração pra este roteiro por toda a situação de violência racial por qual ele passa”, afirmou Juruna.

Segundo a FEM, estão sendo investidos no Arraial Cultural 2024 mais de R$ 800 mil.

