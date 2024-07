Gabriela Câmara no Bar do Vaz: “Sempre fui uma mulher de muita fé”

Pré-candidata a uma vaga na Câmara de Vereadores de Rio Branco após ter obtido resultados positivos à frente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), onde ficou por 15 meses, entregando mais de 7 mil títulos definitivos de propriedades, por meio do programa Minha Terra de Papel Passado, a radialista Gabriela Câmara foi a entrevistada desta quarta-feira, 10, do Bar do Vaz.

Gabriela presenteou com um buquê de flores brancas o apresentador Roberto Vaz, a quem contou um pouco de como começou a atuar no rádio e, a partir daí, como passou a se envolver com os problemas da comunidade, buscando soluções para diversos problemas que chegavam até ela por meio do veículo de comunicação. “Começava e já liberava o telefone para que os ouvintes pudessem participar”, disse.

As demandas, segundo ela, eram ligadas a problemas muito comuns da vida da população acreana mais desassistida pelo poder público, como trafegabilidade, saneamento básico, iluminação pública e coleta de lixo, entre outras. Daí, as reivindicações eram checadas e levadas às autoridades competentes em busca de soluções.

“Eu ia até as pessoas. Eu tinha a curiosidade de conhecer os meus ouvintes. Então, eu ia até lá e conversava com eles e conhecia não só o problema, mas a pessoa que reivindicava aquela situação que estava acontecendo”, afirmou.

Sobre o contato com as pessoas que não fazem parte da mesma classe econômica a que ela pertence, Gabriela disse que a regra era ‘servir ao próximo como a nós mesmos’, que ela, por ser filha de família de missionários, ‘aprendeu bem’. “Já fazia essas visitas com meus avós”, completou.

Perguntada se já se ‘desviou dos caminhos do Senhor’, respondeu que o ‘termo é muito forte’, mas admitiu que teve alguns ‘deslizes’ na juventude, contudo, sempre teve a semente dos ensinamentos familiares no coração.

“E fé, sempre fui uma mulher de muita fé. Nós não somos perfeitos, então não adianta eu dizer que fui a vida inteira perfeita. Claro que tenho meus defeitos, mas sempre busquei servir às pessoas, sempre busquei cumprir o que me foi ensinado, então acredito que sou uma pessoa que tem grandes contribuições na minha juventude”, acrescentou.

Devido a uma queda de energia que atingiu vários bairros de Rio Branco na tarde desta quarta (10), este Bar do Vaz teve a transmissão ao vivo interrompida.

ASSISTA ENTREVISTA: