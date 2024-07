Ex-Chiquititas: ‘Novela foi máquina de fazer dinheiro, menos pras crianças’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Renata del Bianco, 38, ficou eternizada na memória dos fãs da primeira versão de “Chiquititas” (SBT) como a órfã Vivi. Apesar do trabalho de sucesso na trama, a artista não ficou milionária como muitos imaginam.

Com exclusividade, a atriz abriu o jogo sobre os ganhos na trama e contou histórias de bastidores da época da novela. Ela também explicou que criou uma vaquinha virtual para os amigos ajudarem no enxoval do filho Arthur e detalhou como é o trabalho atual de produtora de conteúdo adulto.

O que Renata del Bianco disse

Caça-talentos abordou mãe de Renata del Bianco num shopping e chance em “Chiquititas” surgiu após gravar comerciais. “Foi muito intenso porque todo dia era um aprendizado. Tinha experiência em publicidade, mas não era nada muito profundo como foi em ‘Chiquititas’. Fui aprendendo todo dia. Acabava na convivência falando um pouco de atuação com uma que tinha mais experiência que eu. Aí me ensinavam, os adultos ensinavam muito a gente. Eu sempre pensei que quando eu voltasse pro Brasil eu ia investir na minha atuação.

“Chiquititas” rendeu muito dinheiro, mas não para as crianças, segundo Renata. “Isso é muito engraçado. As pessoas têm uma impressão de que com o fato de trabalhar na televisão, só de você estar na televisão, você se torna uma pessoa rica. A gente não tinha direito a nenhum valor fora o salário que a gente recebia. É um salário, hoje, se for parar pra pensar, que dá pra manter uma vida confortável, mas sem grandes luxos”.

Não mudei de casa, não comprei um carro novo, nem sequer comprei um computador com o dinheiro que ganhei. Era um dinheiro suficiente pra se pagar o salário de uma criança trabalhando numa televisão. Nenhuma criança precisa de um salário de R$ 30, R$ 40 mil. Eram uns 3, 4 salários mínimos, hoje. É isso que a gente recebia. Então, não era um grande valor. Chiquititas foi uma máquina de fazer dinheiro pros outros, não para as crianças.

Renata viralizou após divulgar a criação de uma vaquinha virtual para o enxoval do filho Arthur. A ideia surgiu para amigos presentearem o seu segundo filho. “Conversando com os seguidores no Tiktok, o pessoal falou ‘queria mandar um presente pro Arthur’. Falei: ‘Gente, se eu fizer uma vaquinha online, vocês acham uma ideia boa?’ e todo mundo falou: ‘Legal, bacana. Faça’. Sou amiga de uma galera que mora fora de São Paulo que queria contribuir. Basicamente, esse foi meu principal motivo de criar a vaquinha online”.

Uma segunda ideia que tive, na verdade, de criar a vaquinha, foi por conta da ausência de auxílio do genitor. Tô arcando com a gestação toda sozinha e tô entrando agora no oitavo mês. O bebezinho tá quase pra chegar e tenho uma série de coisas pra comprar do enxoval. Alegaram aí que criei a vaquinha porque fui abandonada pelo ex. Não fui abandonada por ninguém. Ele abandonou o filho, não a mim.

Gravidez do segundo filho era um desejo de Renata para dar um irmão a primogênita, mas o namorado queria impedi-la de trabalhar. “Ele queria me mudar muito, queria que eu parasse de trabalhar com meus conteúdos, queria que eu me mudasse pra casa dele, queria que eu vendesse meu carro e falei: ‘Querido, não é bem assim o caminho. Quero somar e não quero diminuir nada’. Ele não entendeu e falei: ‘vamos parar por aqui nosso relacionamento como homem e mulher'”.

Só que ele não entendeu de uma forma muito cordial. Ele falou: ‘Já que não é pra realizar o meu sonho, vamos tirar’. E respondi: ‘Querido, você não tá entendendo, não vou fazer isso. Já que a gente fez, a gente honrar. Ele não teve maturidade, não teve discernimento de agir como um homem deveria agir. Ele me bloqueou por 4 meses e está na Justiça.

Artista já ficou com Danilo Gentili, Angélica Morango, Júnior Lima, Amon Lima, Paulo Nigro e não esconde ter fama de “namoradeira”. “Tem os anônimos que a gente não fala nomes, né? Mas já me relacionei com algumas pessoas, digamos que eu gosto de degustar. O beijo da Angélica é bom, e tenho um apreço maior pelo Amon porque a gente namorou. Ele é uma pessoa incrível, bacana, divertido e bem desenvolto nas questões”.

Del Bianco produz conteúdos sensuais estilos publicações de Sexy e Playboy para Close Fans. “As pessoas confundem muito que produtora de conteúdo é uma pessoa vulgarizada, uma pessoa que trabalha com corpo, que trabalha com sexo. São duas vertentes que as pessoas ainda não conseguiram assimilar. Faço conteúdo sensual que, na nossa época, popularmente, era conhecido como capas de revistas”.

A gente fazia, por exemplo, no pós-BBB, as capas das revistas, que eram ensaios lindíssimos, produzidos por fotógrafos talentosíssimos e com uma equipe gigantesca por trás. O que eu faço, hoje, é exatamente esse trabalho. Porém, divulgo nas plataformas digitais.