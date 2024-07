Entubado, Romildo tem diabetes, doença renal e cardiopatia; esposa acredita em milagre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A esposa do ex-governador Romildo Magalhães, que está internado em estado gravíssimo há seis dias na UTI do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, falou ao ac24horas na tarde desta quarta-feira, 10.

Ao todo, Romildo, que foi governador do Acre entre os anos de 1992 a 1994, está internado há um mês. Antes, estava no Hospital do Rim, mas com a piora de seu quadro de saúde, os médicos decidiram transferi-li para uma UTI do Santa Juliana. Seu quadro piorou por conta da obstrução de uma veia em uma das pernas, os antibióticos não conseguiram combater e foi levado para uma UTI para tomar a medicação mais pesada. No entanto, como seu coração está fraco, decidiram entubá-lo”, disse a esposa.

Apesar do quadro extremamente delicado, Rosinha acredita em um milagre. “Falaram que a família tinha dito que era um quadro irreversível, e em nenhum momento, eu disse. Nenhum quadro é irreversível, temos um Deus que restaura. Romildo já esteve desenganado outras vezes pela medicina, mas Deus o salvou”, acredita Rosinha.

Um novo boletim médico sobre o quadro de saúde de Romildo Magalhães dever ser divulgado no início da noite desta quarta.