Empresários do Acre destacam exportações e geração de empregos sob liderança de Jorge Viana na ApexBrasil

Desde que assumiu a presidência da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil) há menos de dois anos, o ex-senador e ex-governador do Acre, Jorge Viana, já transformou significativamente a realidade das exportações e a geração de empregos no estado, segundo empresários locais.

Com o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Jorge Viana assumiu ApexBrasil e destacou, logo de cara, seu compromisso em seguir apoiando grandes regiões exportadoras, mas com um olhar especial para as regiões Norte e Nordeste, que possuem um enorme potencial, mas ainda exportam muito pouco.

No Acre, apenas uma edição do programa “Exporta Mais Amazônia”, realizado pela ApexBrasil, resultou em exportações equivalentes ao que o estado costuma exportar em um ano. Houve novas aberturas de mercado, e o aumento substancial no número de exportações do estado já pode ser observado na prática, gerando empregos e movimentando a economia.

Os empresários falaram sobre isso durante o Fórum Empresarial Brasil-Bolívia, parte de mais uma missão do presidente Lula aos países da América do Sul, organizada pelo Itamaraty e pela ApexBrasil.

Laudemir Muller, gerente de agronegócio da ApexBrasil, comentou sobre o novo momento: “Com o presidente Lula, mudou a postura de comércio internacional e o relacionamento com os países, alterando o ambiente de negócios. Jorge Viana incorporou os produtos do Norte. Passamos a olhar diretamente para a região, para os empreendimentos e a produção local. Por exemplo, aqui em Santa Cruz, Bolívia, realizamos a primeira iniciativa bilateral, Brasil e Bolívia, com uma promoção articulada e alinhada da castanha no mercado internacional, algo que nunca havia acontecido antes. A castanha é super importante para o Acre e para a Bolívia, mas nunca tinha tido essa iniciativa, e isso é resultado de uma visão diferente.”

Kássio Almada, gerente de vendas da Cooperacre, destacou a transformação trazida pelo apoio da ApexBrasil: “A chegada de Jorge Viana à presidência da Apex trouxe resultados significativos para os produtos da bioeconomia da Amazônia. Hoje, a castanha representa 80% do nosso faturamento e movimenta toda a economia. Aproveitamos as oportunidades surgidas e fizemos interações comerciais. O programa Exporta Mais Amazônia, em Rio Branco, gerou negócios e consolidamos exportações para a Holanda. Dobrar os turnos da fábrica para atender à demanda está gerando muitos novos empregos.”

Para Paulo Santoyo, sócio-proprietário da Dom Porquito, a mudança foi significativa: “Neste último ano e meio, com o governo do presidente Lula e Jorge Viana à frente da Apex, houve uma grande transformação nos caminhos de exportação. O Norte, antes ignorado, agora é visto como um potencial produtor, inclusive com sustentabilidade e proteção ambiental. Isso gerou empregos e uma renda significativa. Estamos gerando mais empregos formais na iniciativa privada, algo que o Acre tanto precisa”. E seguiu: “O impacto das políticas do novo governo do presidente Lula e do esforço de Jorge Viana na ApexBrasil está claro: a região Norte, em particular o Acre, está se destacando no cenário de exportações, gerando empregos e impulsionando o desenvolvimento econômico local”, finalizou o empresário acreano.