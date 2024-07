Cruzeiro resolve em dois minutos com direito a lei do ex e afunda o Grêmio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 nesta quarta (10) pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Ramiro e Arthur Gomes anotaram para os mineiros. Os goleadores contaram com um ‘apagão’ da defesa gaúcha para marcar em um intervalo de menos de dois minutos.

Anúncios

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 26 pontos e vai para a 6ª posição da tabela. Já o Grêmio mantém os 11 com que iniciou a rodada e estaciona na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

O próximo compromisso da Raposa é pelo Brasileiro no sábado (13), contra o Red Bull Bragantino, no Mineirão. O Tricolor volta a entrar em campo no domingo (14), mas pela Copa do Brasil contra o Operário.

Como foi o jogo

O Grêmio tentou impor seu ritmo logo no início, mas não reagiu bem à primeira chance desperdiçada. A melhor oportunidade gremista saiu logo no começo com Edenilson, que parou em boa defesa de Anderson. Minutos depois, o Cruzeiro contou com a lei do ex e vacilo da defesa tricolor para marcar dois gols em menos de dois minutos.

Ramiro desencantou com a camisa da Raposa justamente contra o clube em que ganhou destaque no futebol brasileiro. Em Belo Horizonte desde 2023, o meio-campista ganhou posição em meio a desfalques de Seabra.

A torcida presente no Estádio Centenário não esperou o fim do jogo para protestar, e o gremistas foram para o vestiário ao som de vaias. Renato Gaúcho fez mudanças para a sequência e trocou quatro jogadores só no intervalo.

O Tricolor se complicou ainda mais com expulsão no começo da segunda etapa. O zagueiro Kannemann perdeu o tempo da bola, deu forte entrada com pisão em Ramiro e viu o vermelho direto. Com um a menos e zaga improvisada, o Grêmio teve muita dificuldade para conseguir a reação.

Lances de destaque

Primeira chance é gaúcha. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Edenilson recebeu pela esquerda, ficou frente a frente com o goleiro e finalizou. Anderson agiu rápido e se jogou no lance para defender.

0x1. Aos 15 minutos, Barreal fez cruzamento longo do lado esquerdo buscando a segunda trave. Ramiro, mais baixo do que a zaga, acertou o tempo para cabecear e abrir o marcador.

0x2. Aos 17 minutos, a zaga tricolor tirou mal, e a bola sobrou para Arthur Gomes. O atacante abriu espaço e finalizou de fora da área para ampliar.

Espalmou! O Cruzeiro quase fez o terceiro aos 32 minutos. Após tabela com Arthur Gomes, Matheus Pereira finalizou dentro da área buscando o canto esquerdo. Marchesín fez ótima defesa espalmando para linha de fundo.

Vermelho direto. Kannemann foi expulso aos 11 minutos do segundo tempo depois de entrada forte em disputa de bola com Ramiro.

Anúncios

Muito perto. Aos 16 minutos, Everton Galdino achou passe dentro da área para Nathan, que limpou o lance e finalizou rasteiro. A bola passou com muito perigo do lado direito.

Ficha Técnica

Grêmio 0 x 2 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro, 16ª rodada

Data e horário: 10 de julho de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Pavón; Filipe Machado

Cartão vermelho: Kannemann

Gols: Ramiro, Arthur Gomes

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins (Du Queiroz), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Edenílson (Galdino); Cristaldo (Pepê), Gustavo Nunes (Alysson) e Pavón (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

Cruzeiro: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Filipe Machado), Ramiro e Barreal; Matheus Pereira (Matheus Vital), Gabriel Veron (Vitinho) e Arthur Gomes (Robert). Técnico: Fernando Seabra