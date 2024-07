Cruzeiro do Sul sedia simpósio ambiental com exibição de filme premiado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cruzeiro do Sul sedia a partir desta quarta-feira, 10, até sábado, 13, o 3º Simpósio de Ciências Ambientais da Amazônia Sul-Ocidental, Sociedade, Saúde e Ambiente. O evento é realizado no Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac).

A professora da UFAC de Cruzeiro do Sul, Sonaira Silva, destaca que o evento é organizado pelo mestrado em Ciências Ambientais, sendo o primeiro do Acre. ” O objetivo é discutir temas diversos sobre como as ciências ambientais podem influenciar diretamente a nossa vida, nosso cotidiano e a nossa saúde, muito além de somente pensar na preservação e conservação da natureza. O tema desse ano é Ambiente e Sociedade, onde iremos trazer diversas abordagens que conectam isso como por exemplo a relação entre as doenças e os eventos extremos causados no Acre. Mas, também vamos trazer assuntos, vinculados a produção agrícola e como que ela pode está ajudando também no processo de conservação e proteção da natureza. Vamos começar com uma grande palestra trazida pela professora Beatriz Sais da Universidade Federal de São Paulo e a partir de amanhã quinta-feira e sexta-feira, inicia as 8h e termina às 17h, várias palestras e discussões importantes com apresentações de trabalhos científicos ao final do dia. Serão muitos eventos de temas diversos para conectar a nossa vida do cotidiano com a importância de preservar e conservar a Amazônia”, pontua a professora.

Anúncios

Na programação do Simpósio, está a exibição do filme Amazônia Viva, uma imersão na floresta Amazônica, através da realidade virtual. O filme pode ser assistido pelo público em geral nos dias do Simpósio das 9h às 17h.

Em janeiro deste ano, Amazônia Viva foi eleito o Melhor Filme de Realidade Virtual 360° no Barcelona Planet Film. O filme, de Estevão Ciavatta, é um projeto da Iniciativa Inter-religiosas pelas Florestas Tropicais (IRI Brasil) – plataforma de ação colaborativa criada pela ONU para que líderes e comunidades religiosas possam contribuir para preservar as florestas, a biodiversidade e promover os direitos de seus guardiões. Com 10 minutos e lançamento mundial no Rio Innovation Week em 2022, evento de inovação na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 08 e 11 de novembro, “Amazônia Viva” é uma experiência imersiva pela região do Rio Tapajós, que utiliza filmagens em 360º para desvendar um dos lugares mais importantes do planeta e, assim, aproximá-la cada vez mais das pessoas.

“Se o cinema e a TV já têm o poder de nos levar para uma outra realidade, a tecnologia virtual realmente proporciona o nosso encontro com a exuberância e a grandiosidade da floresta. É uma experiência única, muito transformadora e espero que esse trabalho contribua para que as pessoas entendam a riqueza,toda a dimensão e o quanto é necessário proteger aquele ambiente”, ressaltou Ciavatta.