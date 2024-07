Com gol à la Ronaldo Fenômeno, Bahia bate Athletico-PR e volta para o G4

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Bahia venceu o Athletico-PR fora de casa por 3 a 1 nesta quarta-feira (10), na Ligga Arena, em Curitiba, em confronto direto na luta pelo G4 do Brasileirão.

Everaldo, Biel e Luciano Juba fizeram os gols do Bahia, enquanto Di Yorio descontou para o Athletico-PR no 2º tempo.

Everaldo, que marcou chutando de bico, disse que o gol foi uma homenagem a Ronaldo Fenômeno. “Ronaldo Fenômeno, semifinal contra a Turquia. Sou muito fã, e foi um gol em homenagem a ele”, disse o jogador do Bahia em entrevista à Cazé TV no intervalo da partida, lembrando que o eterno camisa 9 da seleção brasileira fez gol utilizando este recurso na Copa do Mundo de 2002, na vitória por 1 a 0 do Brasil contra a Turquia, na semifinal do torneio.

Com a vitória, o Bahia interrompe uma sequência de três derrotas seguidas fora de casa, chega a 30 pontos e ocupa a 4ª colocação da competição, mas pode ser alcançado pelo São Paulo ainda nesta rodada, caso o Tricolor vença o Atlético-MG nesta quinta-feira (11).

Já o Athletico-PR fica na 7ª posição, com 25 pontos. O próximo confronto da equipe paranaense será no dia 13 de julho, contra o Ypiranga, em partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, em que o Athletico precisa reverter a derrota por 2 a 1 na ida. Para o duelo decisivo, o Athletico terá um reforço: o técnico uruguaio Martín Varini, contratado para substituir Cuca, assumirá o comando da equipe.

Como foi o jogo

O Bahia começou o confronto de forma avassaladora. Atacando pelos lados com jogadores de velocidade, como Biel e Rezende, a equipe de Rogério Ceni fez dois gols em apenas 15 minutos, com Everaldo e o próprio Biel. O Bahia seguiu melhor ao longo do 1º tempo, chutando quatro vezes no alvo, contra três chutes do Athletico-PR.

O Athletico-PR começa melhor o 2º tempo após o técnico interino Juca Antonello colocar Pablo no lugar de Emersonn no intervalo. Após muita pressão, o Athletico-PR até diminuiu a desvantagem aos 15 minutos do 2º tempo com um gol de Di Yorio, mas o Bahia conseguiu se segurar no restante da partida e ampliou o placar em cobrança de falta de Luciano Juba aos 35 minutos da etapa final.

Gols e destaques

0 x 1: Everaldo abriu o placar para o Bahia com um chutão de bico! O camisa 9 recebeu de Jean Lucas na meia-lua da grande área e finalizou no ângulo direito do goleiro Léo Linck, aos 9 minutos do 1º tempo.

0 x 2: 5 minutos depois, em mais uma troca de passes, Jean Lucas se movimenta, recebe de Everaldo pelo lado direito da área e cruza rasteiro. Léo Linck não alcança, e Biel tem a frieza para esperar a queda do goleiro antes de mandar para a rede.

Baita defesa! O goleiro Léo Linck precisou fazer uma grande defesa para evitar que o Bahia ampliasse o placar para 3 a 0 ainda no 1º tempo. Biel, do Bahia, chutou colocado e o goleiro do Athletico-PR se esticou todo para espalmar para fora.

Lembrou o Ronaldo Fenômeno. No intervalo da partida, em entrevista para a Cazé TV, o atacante Everaldo relembrou que gol de bico também vale, e fez referência a Ronaldo Fenômeno, que chutou de bico para marcar o gol da vitória por 1 a 0 contra a Turquia na semifinal da Copa do Mundo de 2002.

1 x 2: O Athletico-PR diminuiu o placar aos 15′ do 2º tempo. O lateral Fernando cruzou da ponta esquerda, Di Yorio sobe muito mais que Luciano Juba na pequena área e testa firme. A bola passa entre as pernas de Marcos Felipe e morre no fundo da rede.

1 x 3: Em cobrança de falta frontal, Luciano Juba chuta colocado de canhota. A bola desvia nas costas de Thiago Heleno, primeiro homem da barreira, vai no contrapé de Léo Linck e entra no cantinho direito.

Vergonha, vergonha, vergonha! Torcida do Athletico-PR protesta contra o time nos minutos finais da partida e começa a entoar o canto “Vergonha!”, enquanto a torcida do Bahia comemora e grita “olé” a cada passe dos jogadores do Tricolor de Aço.

Ficha técnica

Athletico-PR 1 x 3 Bahia

Campeonato: Brasileirão, 16ª rodada

Data: 10/07/2024

Local: Ligga Arena

Hora: 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Cartões amarelos: Fernandinho e Thiago Heleno (ATH), Everaldo e Rezende (BAH)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Everaldo (BAH), aos 9′ do 1º tempo (0-1); Biel (BAH), aos 15′ do 1º tempo (0-2); Di Yorio (ATH), 15′ do 2º tempo (1-2); Luciano Juba (BAH), 32′ do 2º tempo (1-3).

Athletico-PR: Leo Linck; Godoy (Madson), Thiago Heleno, Mateo Gamarra, Fernando; Gabriel (Zapelli), Fernandinho, Christian; Emersonn (Pablo), Di Yorio, Julimar (Cuello). Técnico: Juca Antonello.

Bahia: Marcos Felipe; Luciano Juba, Kanu, Gabriel Xavier, Gilberto (Cicinho); Cauly, De Pena (Éverton Ribeiro), Jean Lucas (Caio Alexandre), Rezende; Everaldo (Ademir), Biel (Thaciano). Técnico: Rogério Ceni.