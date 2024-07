Chris Brown ameaça sósia brasileiro: ‘É rídiculo tentar me imitar’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Chris Brown, 34, mandou um recado um tanto quanto agressivo a um sósia brasileiro.

O que aconteceu

O cantor comentou em publicações do fã, Tigo Fariah, fazendo uma série de ameaças e críticas ao trabalho do influenciador.

O rapper chegou a falar e violência física caso o rapaz não ‘parasse de tentar imitá-lo’. “É ridículo pra caramba tentar me imitar… parece que você tem um cromossomo a menos. Seja você mesmo, meu mano… você nunca vai ser eu! Então pare com isso antes que eu te dê uma surra”, disse o artista nos comentários de uma publicação de Tigo, que foi feita no fim do ano passado.

Na época, o sósia usou os Stories do Instagram para rebater Chris Brown. “Pera aí, vamos resolver essa parada: vou pegar minha cara, tirar, e colocar outra. Só porque o Brown ficou bravo, vocês vão ficar bravos também? Tenho culpa disso não, vão reclamar com Deus”, disse, em um tom bem-humorado.

A situação voltou a ser comentada no X, antigo Twitter, na tarde de hoje. “O Naldo ninguém responde, mas pra ofender o sósia todo mundo tem tempo”, escreveu um usuário; “Não faz muito tempo, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Cara ridículo”, reclamou outro. “Se ele estivesse no Brasil, estaria no ring do UFC”, opinou mais um.