Anitta sofre queimadura por água-viva e diz ter sentido ‘maior dor da vida’

Anitta está na Europa com sua turnê “Baile Funk Experience” e aproveitou o sol desta quarta-feira, 10, para curtir o mar de Ibiza, na Espanha. Tudo parecia bem até que ela teve um encontro nada agradável com uma água-viva enquanto conhecia uma gruta. A estrela pop brasileira em Ibiza relatou ter sentido a maior dor da vida ao mostrar as queimadura que sofreu,

A cantora usou as redes sociais para exibir a queimaduras no rosto e no braço, que ficaram com as marcas do animal marinho. Ela tranquilizou os fãs dizendo que está bem, mas descreveu que, na hora, sentiu uma dor horrível, “jamais antes experimentada”.

“Gente, foi uma dor que nunca senti na vida. A coisa mais horrível. Fui eletrocutada, literalmente. Me queimei inteira dando soco”, disse ela em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram.

A artista disse que chegou a sentir o animal se aproximando do seu rosto e que foi ajudada por um marinheiro.

“Foi uma experiência nunca antes sentida. Está tudo certo, foi uma dor do fim da vida por uma hora mais ou menos, mas está tudo bem. Senti ela vir na minha cara, na minha boca, que ficou imensa. E ainda fui na água depois”, confessou ela.

“A experiência de ser eletrocutada enquanto nada”, escreveu ela em uma da imagens ao mostrar a marca no braço. “Uma dor nunca antes experimentada”, desabafou ao exibir o rosto vermelho após a queimadura.

