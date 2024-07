Alunos e servidores do Ifac viajam para intercâmbio nos EUA e Canadá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dez servidores do Instituto Federal do Acre (Ifac) e a estudante Caroline Esthefany, do curso superior de Sistemas para Internet, do campus Rio Branco, embarcam nesta nesta quarta-feira (10) para intercâmbios no Canadá e Estados Unidos.

Os docentes e técnicos administrativos, que integram os campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Tarauacá, Xapuri e a sede da Reitoria, fazem parte das equipes vencedoras do I Desafio de Ideias para Servidores do Ifac.

Como prêmio, os profissionais receberam R$ 20 mil para custear um mês de intercâmbio na cidade de Toronto (Canadá), onde irão realizar atividades para o aprimoramento das ideias e negócios desenvolvidos durante a competição.

Os dez servidores selecionados integram as equipes: Ápice (campus Rio Branco), Los Barbas (campus Xapuri), Nossa Cantina (Reitoria), Juruá Solutions (Campus Cruzeiro do Sul), IF Aqui (campus Baixada do Sol), IfacNet (Campus Tarauacá) e Mentoria para Excelência Acadêmica (campus Rio Branco).

“Esse intercâmbio para nossos servidores é algo muito simbólico. Tenho certeza que será uma importante experiência profissional, mas também um incentivo para que nossos professores e técnicos administrativos participem das próximas ações internacionais”, destacou a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos.

De acordo com o diretor de Relações Internacionais, Luiz Eduardo Guedes, os projetos selecionados durante o I Desafio de Ideias deverão resultar em ações e produtos para o Planejamento Estratégico do Ifac.

Intercâmbio estudantil

Já a estudante Caroline Esthefany embarca para Kentucky (Estados Unidos), onde irá estudar durante um ano. A jovem, que foi selecionada em janeiro deste ano, irá integrar o programa Community College Initiative. Durante os próximos meses, ela irá cursar disciplinas na área de Ciências da Computação, como também terá a oportunidade de realizar um curso intensivo de inglês, participar de programas de voluntariado, estágios e eventos culturais.

“Nunca tinha feito intercâmbio, então estou muito feliz com essa oportunidade. Antes de me matricular no Ifac já tinha pesquisado informações sobre os intercâmbios na instituição. Durante meu primeiro ano de estudos no curso de Sistemas para Internet meu foco foi para participar dessa seletiva. Espero aprender muito, mas também levar a nossa cultura e nossos saberes”, destacou a jovem.

Desde 2018, em parceria com a Northen Virginia Community College (Nova), 14 estudantes do Ifac realizam intercâmbios gratuitos para os Estados Unidos. Mas as oportunidades internacionais são ainda maiores no Ifac, já que mais de 50 alunos e alunas do Ifac também já desenvolveram atividades acadêmicas em Portugal, Canadá, Japão e Peru.

“São experiências que visam ampliar o aprendizado dos nossos estudantes. As parcerias que temos firmado ao longo dos anos têm contribuído para que alunos e alunas sigam ampliando os horizontes acadêmicos e profissionais. Nossos estudantes têm feito a diferença, como também têm representado muito bem o Ifac”, ressaltou o diretor de Relações Internacionais.

O intercâmbio de Caroline Esthefany, que terá início ainda no mês de julho deste ano, segue até junho de 2025.