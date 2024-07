Acre participa de Reunião do Consórcio Brasil Verde sobre financiamento climático

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) realizou nesta quarta-feira (10), no Rio de Janeiro, reunião com governadores do Consórcio Brasil Verde para apresentar as condições do Fundo Clima e do Programa BNDES Invest Impacto.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos, Nelson Barbosa, participaram da abertura do evento O Papel do Fundo Clima no Financiamento dos Estados Brasileiros, ao lado do governador do Espírito Santo, Renato, presidente do consórcio.

Segundo o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do banco, Nelson Barbosa, a reunião teve por objetivo apresentar os detalhes do novo Fundo Clima e mostrar como os estados podem acessar essa fonte de financiamento.

“Também mostrar como podemos ajudar na elaboração de projetos de infraestrutura ambiental, com destaque para o manejo sustentável de floresta e recuperação de áreas degradadas e também de rios, lagos e recursos hídricos”, afirmou.

O Consórcio Brasil Verde é formado por 15 entes federados: Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe.

Pelo Acre participaram a secretária de Estado do Meio Ambiente, Julie Messias, o diretor de Meio Ambiente, André Pelliccciotti, e a gestora adjunta da Secretaria de Planejamento (Seplan), Kelly Lacerda.

A secretária Julie Messias ressaltou a importância do evento por reunir atores interessantes, estados, banco, fundo e ministérios, para um diálogo aberto do acesso ao financiamento climático.

“Esse diálogo é fundamental para garantir que os estados possam implementar ações efetivas de combate às mudanças climáticas, entendendo os impactos e as fontes de recursos disponíveis que podem ser acessadas para adaptação, mitigação e atuação preventiva aos eventos extremos, a exemplo dos que o Acre vem passando, cheia e seca”, destacou a secretária.

O workshop foi estruturado em três blocos: o primeiro, sobre fundos climáticos do Fundo de Investimento Climático (CIF) e do Fundo Verde para o Clima (GCF); o segundo, com um panorama do financiamento climático, com ênfase em projetos urbanos; e o terceiro, que discutiu a estruturação de projetos e inovação em soluções climáticas.

Sobre o Consórcio Brasil Verde

O Consórcio Brasil Verde objetiva o fortalecimento de ações que buscam o cumprimento de metas brasileiras com o Acordo de Paris. A iniciativa reúne projetos regionais dos estados, com foco em promover uma troca de experiências entre os governos estaduais e parceiros internacionais. O Acre é um dos estados membro na coordenação do bioma Amazônia.

Com informações da Agência Brasil e Agência de Notícias do Acre.