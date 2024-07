A Grande Conquista 2: Madrugada tem gritaria generalizada e treta entre donos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após a formação da zona de risco em A Grande Conquista 2, os participantes tiveram uma madrugada extremamente agitada e repleta de discussões. O clima pesado tomou conta da Mansão e desencadeou uma briga entre os atuais donos, Geni Grohalski e Guipa, troca de acusações entre Liziane e Hideo e até uma gritaria generalizada entre os conquisteiros.

Depois de mirar em Fellipe Villas para a berlinda, dona Geni virou alvo do colega de confinamento e foi confrontá-lo por conta de seu posicionamento. As reclamações da matriarca tiraram Guipa do sério, e o radialista partiu para cima da dona da Mansão por conta da falta de firmeza.

Anúncios

“Eu falei que, se a senhora tivesse conversado de jogo…”, tentou explicar Villas, quando foi interrompido por Guipa. “Ela é mentirosa!”, disparou o jornalista. “E você é muito falador! É o dono da cartilha!”, rebateu Geni.

“Eu tô jogando. Não tô no quarto o dia inteiro. Eu jogo mesmo!”, retrucou ele. “Você é igual cachorro na coleira. O Brasil tá vendo que você é uma pessoa podre, que não tem que ganhar esse jogo! Qualquer um aqui que ganhe, mas você não! Pessoa podre, podre!”, insistiu a mãe da campeã de A Fazenda 15.

No meio da discussão, Villas tentou explicar por que votou em Geni, mas a matriarca estava mais preocupada em discutir com o ex de Thaísa Daher.

“Eu falei: se a senhora estivesse aberta para conversar de jogo com o Kaio [Perroni], por exemplo, a senhora entenderia o que está acontecendo no jogo. A senhora, desde o ínicio, não se abriu para conversar de jogo, e queria só viver. Hoje, a senhora assume a responsabilidade de não saber jogar”, analisou o policial.

Geni rebateu que todos chamam Villas de planta, e afirmou que ele mesmo não joga. “Quando eu fui dono, eu coloquei a pessoa que eu queria. Quando a senhora foi dona, a senhora colocou duas pessoas que não queria”, respondeu ele.

“E eu tenho culpa de ter colocado?”, retrucou a atual dona. “É porque a senhora não soube chamar a pessoa, dona Geni! Se a senhora tivesse aberta para conversar de jogo…”, teimou o conquisteiro.

Depois do papo, dona Geni seguiu brigando com Guipa. “Ele cresce pra cima de mulher”, acusou ela em conversa com Lizi, em tom alto o suficiente para que o rival ouvisse. “Você tá aqui pra jogar!”, repetiu ele. “Se não aguenta jogar, aperta o botão para sair. Cansei do seu papinho!”, retrucou o paulista.

Os dois seguiram a madrugada apenas trocando ofensas. Veja a íntegra:

Hadad, Brenno e Lizi x Kaio

Na votação cara a cara, Kaio escolheu Fernando Sampaio como alvo e justificou alegando que o ator e João Hadad se achavam finalistas. O ex-Power Couple se irritou e foi confrontar o oficial do Exército depois da berlinda.

“Você caiu na incoerência que eu precisava, Kaio!”, gritou o viúvo de Luana Andrade (1994-2023). “Te desmascarei! Tá desesperado, inventando mentira!”, continuou.

Kaio mandou Hadad se juntar ao seu novo camarada, Brenno Pavarini, e o ator ficou irritado. “O que eu tenho para falar, eu falo na cara dele! Não sou que nem você não, chorão! Bebezinho!”, afirmou. “Isso aí, junta os brothers! O brother 1 e o brother 2!”, provocou Perroni.

Depois da breve discussão, Hadad entrou na Mansão e continuou criticando o adversário para os demais conquisteiros. “Na reta final, desesperado, ele saiu apontando todo mundo para chamar voto para ele, e dizer que tá vivo no jogo. Para cima de mim, não cola! Ele é meu adversário aqui dentro!”, disparou o empresário.

Anúncios

Liziane Gutierrez concordou com o influenciador, alegou que Kaio “não fez m*rda nenhuma no jogo até agora, e quer aparecer” e soltou os cachorros para cima do oficial do Exército. “Você se acha o senhor da razão!”, acusou.

Liziane x Hideo

Outra treta que se desencadeou após o caos da formação da zona de risco foi entre Lizi e Hideo Matsunaga, por votos. Na presença de Brenno, a ex-A Fazenda reclamou de ter sido alvo do advogado e também disparou que o professor não era amigo do ator, apesar de já ter sido consolado por ele.

Por ter se juntado a Kaio Perroni, Hideo se tornou alvo. “Por que você foi chorar com o Brenno depois do escarcéu? Agora está querendo aparecer no jogo? Tá tarde, hein!”, alegou a modelo.

“Fica correndo atrás do Kaio! Vai lá com o Kaio!”, provocou ela. “Eu gosto do Kaio. Se você não gosta, é teu problema”, pontuou o professor de japonês. “Você não gosta, você é puxa-saco do Kaio”, soltou.