‘Workshop Música como Negócio’ incentiva empreendedorismo no setor

Estão abertas as inscrições para o “Workshop Música como Negócio”, voltado para músicos, produtores e entusiastas da indústria musical. A capacitação será realizada no sábado, dia 13 de julho, com o apoio do Sebrae no Acre, e faz parte da programação do “III Acre Rock Festival”, evento idealizado pela Associação dos Músicos e Produtores Independentes do Acre (Amupac).

O workshop vai fornecer ferramentas essenciais para transformar a paixão pela música em um empreendimento. Os palestrantes vão abordar a produção musical, profissionalização das carreiras na era digital, orientações sobre o registro da música e a colocação no mercado de streaming.

De acordo com o analista do Sebrae no Acre, Aldemar Maciel, o workshop oferecerá aos empreendedores a oportunidade de acessar conteúdos completos para entender melhor o mercado, seja para quem está começando ou deseja expandir seu negócio. “O Sebrae incentiva o empreendedorismo em suas diversas vertentes, inclusive o musical e cultural por meio do projeto de Economia Criativa. O apoio ao Acre Rock Festival é uma dessas ações e que vai incluir também a participação de outros empreendedores com a feira de economia solidária que estará presente durante o show”, frisou.

Para participar do “Workshop Música como Negócio”, os interessados devem ser inscrever no site ac.loja.sebrae.com.br. São 30 vagas disponíveis e de forma gratuita. A capacitação acontece das 10h às 12h, no auditório do Sebrae no Acre, situado na Av. Ceará, nº 3693, bairro 7º BEC, Rio Branco/AC.

Conheça os palestrantes:

Alex Lima – graduado em Ciências Políticas e Sociologia pela UFAC, com MBA em Gestão Empresarial Estratégica (USP) e pós-graduado em Inovação e Tecnologia pela UNB. Atuou por 15 anos como gestor de projetos da Economia Criativa e Startups pelo Sebrae/AC, membro fundador do Aquiri Valley no Acre e do Ecossistema Regional Amazônia Valley. Atualmente atua como diretor da Disruption Consultoria, que faz consultoria de inovação 4.0 e negócios para empresas.

Igor Healer – músico, compositor, diretor musical e produtor cultural. Atualmente, é baterista e percussionista nas bandas Dream Healer, DH Acoustic e Semblanty. Atua há vários anos como empreendedor na PI Rock Store. Já realizou inúmeros projetos relacionados a festivais, palestras em todo país, com apoio do Sebrae e por meio de leis de incentivo à cultura.

Kelen Mendes – cantora, compositora e produtora cultural. Aos 19 anos, ganhou o Festival Acreano de Música Popular ao interpretar uma composição própria, o que lhe rendeu um convite para participar de um show do músico local Sérgio Patchouli. Além de Rio Branco, já fez shows em Porto Velho, Macapá, Cuiabá, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e até em Lima, capital do Peru.

O “III Acre Rock Festival”

O “III Acre Rock Festival” será realizado no dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, a partir das 14h na Concha Acústica em Rio Branco. O festival contará com a participação de dez bandas que levarão ao público uma variedade de repertórios, com show do baiano-carioca radicado nos EUA, o Baia, e da volta aos palcos da banda Los Porongas. Além disso, se apresentam as bandas Fire Angel, Offclã, Metal Jacket, Dream Healer Acoustic e Ronald Spock Band, com um tributo ao Barão Vermelho. Em apresentações solo, Duda Modesto e Saliza são as vozes femininas do festival. Confira a programação completa o pelo Instagram @amupac.