Vídeo de Patrícia Abravanel ‘muito feliz’ após sequestro em 2001 viraliza; relembre

A entrevista de Patrícia Abravanel, após ser liberada por sequestradores em 2001, viralizou nas redes sociais.

O que aconteceu

Assunto entrou para a lista dos mais comentados no X, antigo Twitter, após Dani Calabresa imitar o comportamento “muito feliz” da apresentadora. O momento inusitado aconteceu durante entrevista à Blogueirinha.

Calabresa contava que trabalhou no SBT, em 2007, quando a dona da atração perguntou: “Foi a época que ela [Patrícia Abravanel] foi sequestrada?”.

Eu amo esse vídeo. Ela está tão feliz. ‘Eles foram maravilhosos comigo. Foram muito legais’. Foi mais legal que ir ao parque de diversões. ‘Esse cativeiro…’. Ela ficou muito feliz.

Dani Calabresa, em resposta à Blogueirinha

Sequestro

Patrícia Abravanel e Silvio Santos foram sequestrados em 2001. O dono do SBT foi mantido refém pelo mesmo sequestrador que havia libertado sua filha apenas dois dias antes.

Fernando Dutra Pinto, de 22 anos, foi o mentor do sequestro tanto de Patrícia quanto de Silvio. Dois dias após a libertação da filha número 4 do apresentador, ele escalou um muro e voltou a invadir a casa da família Abravanel, no Morumbi, em São Paulo, mantendo Sílvio refém por quase 8 horas.

Filha de Silvio Santos concedeu entrevista na sacada da mansão. À época, as imagens chamaram a atenção do público porque a apresentadora surgiu animada e com um sorriso no rosto. Ela falou com alegria sobre os dias de terror ao lado dos sequestradores.