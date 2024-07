Polícia Federal cumpre seis mandados de busca e apreensão em Mâncio Lima

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Grupo Especial de Fronteira- GEFRON, realizou nesta terça-feira, 9,a Operação Cerco, com a finalidade de combater facção criminosa com ramificação no Acre. Cumpriu seis mandados judiciais de busca e apreensão em Mâncio Lima expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Acre. A investigação é fruto de elementos de prova obtidos em investigação pretérita da Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul.

A PF fez um flagrante de tráfico, mas não divulgou a quantidade de drogas apreendida. Apreendeu ainda um macaco e um jabuti

Os investigados poderão responder pelo crime de integrar organização criminosa, além de quaisquer delitos correlatos porventura identificados, como tráfico de drogas e posse irregular de armas.