Pará assina reconstrução de escolas que serão hospedagem na COP30

Nesta terça-feira (09), o governador do Pará, Helder Barbalho, assina a ordem de serviço que marca o início das reformas em 11 escolas públicas para acomodar participantes da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), agendada para 2025 na capital paraense.

O projeto de reforma visa transformar as escolas em alojamentos no estilo de hostels, com a instalação de novos banheiros e beliches, aumentando a capacidade para cerca de 5 mil pessoas. Ao todo, 17 escolas serão preparadas para esta finalidade, com quatro já em obras e duas em processo de licitação além das onze contempladas pela ordem de serviço de hoje.

As obras serão iniciadas imediatamente após a assinatura das ordens de serviço, proporcionando um benefício duplo para o estado: além de atender à demanda por leitos durante a conferência climática, as escolas renovadas servirão como um legado significativo da COP, beneficiando os alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual com infraestrutura educacional melhorada.

O uso das escolas como alojamentos durante a COP é parte da estratégia estadual para suprir a demanda por hospedagem durante o evento. Estima-se que Belém receberá um fluxo de visitantes comparável ao registrado na COP de Dubai, aproximadamente 50 mil pessoas no dia de pico, incluindo chefes de estado e delegações internacionais.

Além das reformas nas escolas, Belém está se preparando para expandir e reformar sua rede hoteleira com investimentos do FUNGETUR do Ministério do Turismo, recursos liberados através do Banpará, e a utilização de navios cruzeiro como hotéis flutuantes no porto da cidade, bem como aluguéis de curta temporada através de aplicativos de hospedagem.