Operação destrói helicópteros usados por garimpeiros na Terra Yanomami

Um operação destruiu dois helicópteros utilizados por garimpeiros ilegais para acesso a garimpos em terras indígenas de Roraima, incluindo a Terra Yanomami, umas das mais devastadas no estado pela atividade ilegal. A ação foi divulgada nesta segunda-feira (8) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os dois helicópteros foram destruídos na região do Apiaú, município de Mucajaí, no Sul, e no Cantá, ao Norte de Roraima.

Uma das aeronaves foi destruída após fazer um uso de emergência em área rural em Mucajaí, nesse domingo (7). O helicóptero estava com o registro raspado e sem licença para voo.

Já o outro helicóptero foi destruído no dia 2 de julho. A aeronave estava irregular, era utilizada na logística do garimpo e foi destruída no Cantá.

As ações fazem parte da Operação de combate ao garimpo em Terras Indígenas em Roraima, em especial Yanomami.

