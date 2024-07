Neném denuncia atraso no pagamento dos servidores da Ricco e pode solicitar suspensão de subsídio à empresa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vereador Raimundo Neném (PL) afirmou na Câmara Municipal nesta terça-feira, 9, que recebeu denúncias de que nove funcionários da empresa Ricco Transporte estão com o pagamento atrasado há 25 dias.

Segundo o parlamentar, no ano passado, os vereadores aprovaram o repasse de R$ 11 milhões à empresa Ricco Transporte como subsídio para 2024. “Recebemos a denúncia através de uma comissão de motoristas e estamos cobrando que a empresa Ricco regularize o salário dos servidores, até porque o subsídio está sendo repassado às empresas de ônibus. Isso é preocupante, queremos saber a resposta da empresa Ricco para ver se conseguem solucionar esse problema”, declarou.

O projeto aprovado na Câmara determina que a RBTrans deve fazer, a cada 30 dias, uma avaliação periódica quanto ao impacto do subsídio, por meio de revisão do valor. Baseado nisso, Neném destacou que, caso o problema persista, solicitará um requerimento ao Poder Executivo sugerindo a suspensão do repasse do subsídio à empresa. “Estamos preocupados. Caso a prefeitura de Rio Branco não tome providências com relação à Ricco, vamos pedir a suspensão desse subsídio, porque o dinheiro está indo para a empresa e não está chegando aos funcionários na data prevista”, ressaltou.