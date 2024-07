MPAC vai instaurar Notícia de Fato para apurar gastos com escolha de hino

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco lançou edital nesta segunda-feira, 8, sobre as regras do concurso que vai escolher o hino da capital acreana.

O edital informa que serão gastos cerca de R$ 20 mil reais em premiação para os três primeiros colocados, além de custos com um evento que vai acontecer em via pública, provavelmente na Praça da Revolução, no mês de setembro, onde será escolhida a composição vencedora.

Anúncios

Nas redes sociais, o assunto divide opinião, com críticas e elogios ao tema.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, do MPAC informou que vai apurar o edital.

“O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, informa que, ao tomar conhecimento da divulgação de um edital de concurso público para a escolha do hino da capital acreana, vai instaurar uma Notícia de Fato para colher informações a respeito do assunto”, declarou o MPAC ao ac24horas.