Luciano Huck empresta helicóptero para ter Ana Maria Braga no Domingão; vídeo

Luciano Huck disponibilizou até mesmo um helicóptero para contar com Ana Maria Braga na final da Dança dos Famosos no domingo (8). A apresentadora enfrentou um bate e volta para participar do Domingão nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro –e ainda apresentar o Mais Você nesta segunda (9) diretamente de São Paulo.

Ana Maria havia chamado a atenção ao mostrar os bastidores da “operação de guerra” em seu perfil oficial do Instagram. “Já começa cedo, mas a gente começa cedo no ‘caminha roça’ saindo daqui às 9h da manhã”, disse ela, no vídeo abaixo.

Ela ainda mostrou a sua chegada ao antigo Projac, no qual acabou esbarrando com a repórter Renata Ceribelli, do Fantástico, pelos corredores. “De vez em quando a gente aporta aqui. Hoje é por um motivo especialíssimo. O Luciano Huck está fazendo a final do Dança. Vim para dar nota 9 e meio”, brincou.

Ana Maria dividiu o júri artístico com Eliana Michaelichen, mas não ficou para a festa que o marido de Angélica deu em sua casa no bairro do Joá.

“Meu amigo Luciano Huck me convidou e eu, claro, aceitei o convite. Em 2010, era eu ali participando e agora estou vibrando pela Tati Machado, pelo Amaury Lorenzo e pela Lucy Alves”, escreveu ela, recuperando a sua passagem pelo quadro, na legenda da publicação.

Segundo os registros oficiais, ela desembarcou no Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os Estúdios Globo ficam na região, num trajeto que não leva mais do que 15 minutos com bom trânsito. Ela voltou para São Paulo às 23h.

A informação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, e confirmada pelo Notícias da TV no Registro Aeronáutico Brasileiro.

Huck aparece como um dos proprietários do modelo Bell 429, que é habilitado para o serviço de táxi aéreo. O helicóptero comporta até oito tripulantes e possui autonomia de voo de mais de 700 km.