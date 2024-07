Irmã de Neymar faz nova tatuagem nas costas e chama atenção por ‘breguice’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta terça-feira (9), o nome da irmã do Neymar Jr, Rafaella Santos foi um dos assuntos mais comentados na internet, após sua tatuadora Biela Viana contar que a influenciadora, decidiu tatuar o nome de suas novas sobrinhas Mavie e Helene. E o que mais chamou atenção, foi a outra tatuagem que a loira fez nas costas. A novidade acabou lhe rendendo várias críticas na rede social.

Muitos seguidores detonaram Rafaella nas redes socias: “Tanto dinheiro, mas a breguice nunca sai dela”, disse um. “O triste desse povo é que não tem uma amiga verdadeira para dizer a real”, declarou outro seguidor: “A tatuagem ficou linda, o talento do tatuador é perceptível, mas gosto é fod* ne? Eu acho horrível essas tatuagens grandes assim, exageradas. E ela uma mulher tão bonita……as costas de uma mulher é tão linda lisa, fica sensual…. enfim, gosto é gosto né, não julgo (já jugando).” afirmou outra seguidora: “Ela esfrega na nossa cara que mesmo sendo milionária dá pra ser brega e com força.”

Segundo perfil no Instagram Condomínio da MFifi, a loira iria somente tatuar o nome de suas sobrinhas, mas acabou fechando as costas de tatuagens também. A foto foi divulgada com a seguinte legenda: “Fechamento das costas da minha amiga Rafaella. Obrigada amiga mais uma vez pela confiança, são 6 anos realizando trabalhos na Rafa. Dessa vez a tatuagem foi feita na clínica e sem dor#“, finalizou.

Vale ressaltar que a Influencer deu o que falar nas redes sociais no mês passado por não ter marcado presença no batizado de sua sobrinha Mavie. O acontecimento acabou gerando críticas na web, e a influencer foi detonado por seus seguidores que a acusaram de “falta de consideração” com a sobrinha e com a cunhada Bruna Biancardi .