Ipê Empreendimentos lança Residencial Sibipiruna com evento especial

A Ipê Empreendimentos, renomada por seu portfólio de imóveis na capital acreana, promoverá o lançamento da 4ª fase do Loteamento Parque Bonsucesso: o Residencial Sibipiruna, no próximo sábado, 13. O evento acontecerá no Stand de Vendas da Ipê no Bonsucesso, reunindo potenciais compradores, investidores imobiliários e moradores locais interessados em conhecer o novo empreendimento.

Uma das atrações do evento será o plantio simbólico de uma árvore Ipê Amarelo, reafirmando o compromisso ambiental da empresa. Para criar um ambiente acolhedor e familiar, diversas atividades serão realizadas ao longo do dia, proporcionando uma experiência única para os visitantes. Os convidados poderão participar de um tour guiado pelo stand de vendas, onde serão apresentadas as plantas das casas e o passo a passo para a aquisição de um imóvel no Residencial Sibipiruna.

Este novo projeto, localizado no Loteamento Parque Bonsucesso, se destaca pelo design moderno e qualidade superior, oferecendo opções de imóveis com dois e três quartos, incluindo modelos com suítes. As casas estão disponíveis com entrada facilitada pela própria Ipê Empreendimentos e financiamento realizado pela Caixa, tornando a aquisição do imóvel mais acessível.

A equipe de vendas estará disponível até às 17h para oferecer consultoria imobiliária, tirar dúvidas e apresentar as condições especiais de venda. Atividades recreativas serão realizadas durante todo o evento para garantir o entretenimento das crianças, tornando a experiência agradável para toda a família.

O lançamento do Residencial Sibipiruna é uma oportunidade única para conhecer um empreendimento que une qualidade de vida, sustentabilidade e inovação. A Ipê Empreendimentos convida a todos para participar deste momento especial e descobrir as vantagens de viver no Bonsucesso.