Exposição com boneca original do filme Annabelle pega fogo no Rio; veja imagens

A exposição interativa Casa Warner, que reunia peças originais das produções da Warner Bros no Shopping Nova América, zona norte do Rio de Janeiro, foi atingida por um incêndio, na madrugada desta terça-feira (9/7). Ninguém ficou ferido.

A ação, que estreou no dia 14 de junho e ficaria no local até o fim do mês que vem, tinha figurinos, objetos cênicos e personagens de vários filmes em um espaço de 1,5 mil metros quadrados. Entre os itens estava a boneca original do filme Anabelle.

Além do brinquedo “amaldiçoado” da ficção, o evento também contava com objetos de Harry Potter, Matrix, Rick and Morty, Batman, Annabelle, IT, Scooby-Doo, 300, Looney Tunes e heróis do Universo DC.

Imagens das chamas viralizaram nas redes sociais no período da manhã. Em uma delas, um rapaz filma e se surpreende com a violência do fogo: “Caramba, pegando foto em tudo. Jesus”, lamentou ele.

A direção do estabelecimento comercial se manifestou através de nota: “O Shopping Nova América informa que o incêndio ocorrido na madrugada desta terça-feira (9/7), no evento Casa Warner, não deixou vítimas ou feridos”, afirmou, antes de completar:

“O Corpo de Bombeiro está no local e ainda não há detalhes sobre as causas do incêndio, que já foi extinto. O fogo não atingiu nenhuma outra parte do empreendimento, que seguirá com o horário normal de funcionamento. A administração está colaborando na apuração dos fatos e dando todo suporte necessário à operação”, encerrou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2h45 e ainda não se sabe o que começou o incêndio. A parte das lojas do shopping não foram atingidas e, por isso, o funcionamento será normal.

No Twitter, alguns usuários falaram sobre a suposta “maldição”: “Mexeram com quem não devia”, disse uma. “Primeira coisa que pensei! Kkk. Essa coisa tava viva, saiu por aí e tacou fogo nos outros para não notarem a falta dela!!”, analisou outra. “Será que agora ela está livre na zona norte?”, questionou uma terceira.

Teve ainda quem tirasse a “culpa” do brinquedo: “Mas nem é a verdadeira boneca kkkkkk”, escreveu um. “Se ao menos fosse a verdadeira faria algum sentido, mas nem é. Então, essa boneca nem tem culpa”, disse outro.

Incêndio anterior

Em outubro do ano passado, o shopping também sofreu com o fogo. Na ocasião, houve um incêndio no gerador de energia do complexo comercial, que causou uma imensa quantidade de fumaça. O caso aconteceu antes das 22h, com o estabelecimento ainda em funcionamento.

À época, a administração informou que um acidente com um ônibus do lado de fora do shopping ocasionou o desligamento da energia e a consequente ativação do gerador, que estava com defeito.

Suposta fuga da boneca Annabelle assusta internautas

A “notícia” sobre uma suposta fuga da boneca Annabelle, que inspirou franquia de filmes de terror no cinema, viralizou na internet, em agosto de 2020, e acabou assustando usuários do Twitter.

Segundo o boato, o brinquedo teria escapado sozinho do Museu Oculto dos Warren (Monroe, Connecticut, nos Estados Unidos), onde ficava exposto dentro de uma caixa de vidro.

Tudo começou como uma simples fake news — ou, no caso de uma mentira envolvendo cultura pop, praticamente uma fanfic. Os rumores acabaram circulando rapidamente na rede social e geraram, claro, uma diversidade absurda de memes.

“Se você ficou assustado ou ansioso sobre a fuga da boneca Annabelle, por favor, saiba que isso é fake! Alguém fez um post falso sobre isso e todo mundo acabou falando sobre o assunto”, escreveu o usuário @taeyongwxrld, em publicação no Twitter.

Annabelle é protagonista de um dos principais relatos do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Histórias dos dois inspiram a franquia Invocação do Mal, que começou em 2013 e ganhou várias ramificações.

A principal delas envolve a boneca e deu origem a três filmes: Annabelle (2014), Annabelle 2: A Criação do Mal (2017) e Annabelle 3: De Volta para Casa (2019). Com sete longas lançados até 2019, a franquia Invocação arrecadou mais de US$ 1,9 bilhão nas bilheterias mundiais.

De acordo com a lenda original, uma estudante de enfermagem ganhou a boneca em 1970. Segundo os Warren, ela se comportava de maneira estranha e assustadora. Um médium disse que o espírito de uma garotinha morta chamada Annabelle habitava o brinquedo.

Quando Ed e Lorraine foram acionados, declararam que a boneca estava possuída por um demônio e decidiram lacrá-la numa caixa de vidro no The Warrens’ Occult Museum, o Museu Oculto dos Warren.