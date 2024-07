Dono da Mansão, Guipa reclama dos rumos de A Grande Conquista 2: ‘Largar a mão’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Guipa ficou decepcionado com os colegas de confinamento após mais uma dinâmica de apontamento em A Grande Conquista 2. Dono da Mansão ao lado de Geni Grohalski nesta semana, o apresentador reclamou dos rumos da competição. “Estou começando a largar a mão do jogo”, disparou.

No quarto com outros conquisteiros, o comunicador desabafou sobre as acusações feitas na atividade do Hora do Faro. “Eu fico a semana inteira pensando o que eu vou falar sobre o jogo. Aí escuto um negócio ontem que faz todo o sentido para o jogo. Como eu estou competindo com a dona Geni sendo que já vou perder? Tô trazendo o jogo. Aí vira segundo plano, porque é só história triste”, queixou-se.

“Eu não vejo nada disso”, rebateu a mãe de Jaquelline Grohalski. “É só história triste, é só acusação séria, palavras de dupla interpretação. É isso que está pautando o jogo aqui”, insistiu Guipa.

Taty Pink aproveitou para citar os comentários que o jornalista fez sobre a postura dela durante a dinâmica. “Vocês falam que eu tenho falta de comprometimento com o jogo. Isso é só para me desestabilizar ou é por que a pessoa pensa que eu não jogo mesmo?”, questionou.

“Acho que você não joga mesmo”, afirmou Geni. “Não necessariamente, não é isso, não. Vou te falar o que acontece. Se eu tiver que apontar qualquer pessoa da casa, não importa se eu tenho amizade com a pessoa, eu vou apontar”, começou a explicar Guipa.

“Quando a gente fala de não comprometer é assim… Houve uma movimentação gigante na casa. Por exemplo, são duas pessoas que você tem contato, movimentaram a casa com uma briga. Você não olha essa briga com olho crítico. Eu já olho. Todos os apontamentos de roda de jogo ficam em cima das pessoas que não fazem parte desse grupo”, completou o ex-assessor.

“Eu não vejo o Hadad pontuando o Fê. Ele pontua lá fora”, comentou Taty. “Aí é diferente, é uma situação dele com ele. Você prefere pontuar pessoa que faz parte do seu ciclo direto, só que você tira a oportunidade de nós que estamos no jogo entendermos a sua visão”, afirmou Guipa.

“Quem eu vejo apontando é só a Liziane. Para mim o que importa é o Brasil saber que eu apontei. Vocês saberem não importa pra mim”, disparou a cantora.

Depois, Guipa comentou o apontamento feito por Kaio Perroni com Brenno Pavarini e Liziane Gutierrez. Ele ainda definiu a estratégia que usará com dona Geni para influenciar a escolha do voto para a zona de risco.

“Eu vou vir com um nome de isca, que eu sei que ela não vai querer. Aí eu vou falar ‘então vamos nesse’. Entendeu? Se esse nome der certo, a pessoa que protege essa galera vai falar ‘vamos botar a Geni por causa da prova'”, planejou ele.

