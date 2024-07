Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Adrián Olivares, de 48 anos, que morreu nessa segunda-feira, 8, foi diagnosticado há uma semana com doença de Chron, uma síndrome gastrointestinal crônica, grave, que atinge as paredes do intestino e é fator de risco para o câncer, de acordo com informações do “Extra”.

Segundo a reportagem, o músico passou por uma cirurgia e teve complicações, que ocasionaram na morte dele, informaram amigos do artista.

Adrián fez parte do grupo musical Menudo entre 1990 e 1993.