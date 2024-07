Criança de 8 anos morre ao ter pescoço cortado por linha chilena no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma criança de oito anos de idade morreu após ter o pescoço cortado por uma linha chilena, em Santa Izabel do Pará, Região Metropolitana de Belém. O acidente foi confirmado pela Polícia Civil, nesta terça-feira (9). A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal, mas não resistiu ao ferimento.

O garoto estava com o pai em uma motocicleta quando foi atingido pela linha com cerol, na última segunda-feira (8). Os dois voltavam da casa de familiares. A criança seguia sentada na frente do pai, em cima do tanque da motocicleta.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Santa Izabel do Pará. O corpo do garoto foi removido para o Instituto Médico Legal no município de Castanhal, também Região Metropolitana de Belém