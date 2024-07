SUS mapeará genoma de populações e doenças da Amazônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participou nesta terça-feria (9/7) da inauguração do Centro Âncora da Amazônia do Projeto Genomas SUS. O espaço é sediado na Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. O projeto conta com oito Centros Âncoras representativos das cinco macrorregiões do país. O Centro Âncora da Amazônia é um ambiente equipado e responsável por mapear o genoma de doenças e populações da Amazônia, compondo a Rede Genomas da Amazônia (Renoma).

Na Região Norte, a estimativa é de que, no primeiro ano, seja coletado o material biológico para mapear o genoma de doenças socialmente determinadas, que atingem parte da população amazônica como hanseníase, malária, doença de chagas e outras.

“Não tenho dúvida da importância deste trabalho para Sistema Único de Saúde (SUS). Colocamos em prática nossa diretriz de olhar para as desigualdades regionais e enfrentá-las na prática. Isso não é nenhuma benfeitoria. É uma evidência científica até”, destacou a ministra Nísia Trindade.

Nesta primeira fase do projeto, o Centro Âncora da Amazônia tem a missão de realizar o sequenciamento genético de cinco mil indivíduos de populações humanas urbanas, tradicionais e ribeirinhas dos diferentes estados da Amazônia.

Também participaram do ato o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde , Carlos Gadelha, e a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente , Ethel Maciel.

Projeto Genoma SUS

O projeto Genoma SUS tem como meta o sequenciamento de 21 mil genomas em 2024. Essa base científica vai permitir o avanço nas pesquisas que servem como base para tratamento e diagnóstico de doenças.

O Genoma SUS utilizará o Centro Âncora da Amazônia, na Universidade Federal do Pará (UFPA), para atuação no Norte do país. A estrutura está recebendo equipamentos para início das atividades.