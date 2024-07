Ameaçado, foragido da justiça busca ajuda da polícia e acaba preso no Recanto dos Buritis

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma ocorrência inusitada foi registrada na tarde da segunda-feira (8), quando uma guarnição do grupamento tático do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça no Beco São José, zona de risco do bairro Recanto dos Buritis. No local os policiais acabaram prendendo o solicitante, que estava na condição de foragido da justiça.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, no meio da tarde, o homem ligou para o Copom afirmando que estava sendo ameaçado de morte por seu cunhado, que armado com uma pernamanca havia invadido o terreno de sua residência e destruído a cerca de madeira. Ao sair, o acusado prometeu voltar para matar o dono da casa.

Quando os agentes de segurança chegaram no local da ocorrência o acusado já havia fugido. Ao obter os dados do solicitante e fazer uma consulta no sistema, os policiais descobriram a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor dele, que recebeu ordem de prisão e foi levado para a Delegacia de Flagrantes.

Na manhã desta terça-feira, 9, ele seria mandado de volta ao Complexo Penitenciário de Rio Branco.