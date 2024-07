Vídeo: Neymar aproveita pagode e canta para Biancardi: ‘A gente só precisa …’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após ser flagrado aos beijos com Bruna Biancardi durante um show do cantor Thiaguinho no sábado, 6, o jogador de futebol Neymar Jr. aproveitou outra roda de pagode, desta vez para cantar uma música com uma suposta ‘indireta do bem’ para a modelo.

“Nosso amor que lute a gente só tá precisando de uns ajuste”, cantou o jogador. A letra faz parte da música “Ajustes”, do cantor Xande Lamonde.

No vídeo viralizado, Neymar aparecendo tocando um instrumento enquanto canta e olha na direção de Biancardi.

Neymar e Biancardi são pais de Mavie, de oito meses, e tiveram um relacionamento sério que durou cerca de um ano e 11 meses, entre janeiro de 2022 e novembro de 2023. Apesar de serem flagrados no sábado, nenhum dos dois confirmou a volta do relacionamento de maneira oficial.

