Sesacre diz que abrirá 10 novos leitos de UTI no final de julho

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre divulgou uma nota na tarde desta segunda-feira (8) prestando esclarecimentos sobre a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Todos os 75 leitos do estado estão ocupados, mas há previsão de abertura de 10 novos leitos no fim de julho.

A nota explica que a taxa de ocupação de leitos é um indicador dinâmico e de alta rotatividade, e disse que a pasta implementou novos fluxos no Pronto-Socorro para otimizar o atendimento aos pacientes, como a abertura da Sala Vermelha e o fortalecimento da Sala de Cuidados Intermediários (SEC).

O comunicado diz ainda que a taxa de disponibilidade de leitos no estado é de 1,7 por 100 mil habitantes, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se a disponibilidade de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, o que evidencia que o número do Acre está em conformidade com as diretrizes da OMS.

Nota sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado do Acre

A taxa de ocupação de leitos de UTI é um indicador dinâmico e crucial na gestão da saúde pública. Reconhecendo a alta rotatividade de leitos, o Estado do Acre implementou novos fluxos no pronto-socorro para otimizar o atendimento aos pacientes. Entre as medidas adotadas, destaca-se a abertura da Sala Vermelha e o fortalecimento da Sala de Cuidados Intermediários (SEC).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda-se a disponibilidade de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Atualmente, o Acre dispõe de 146 leitos de UTI, distribuídos entre UTI Adulto, Pediátrica e Neonatal, resultando em uma média de 1,7 leitos por 10 mil habitantes. Este número está em conformidade com as diretrizes da OMS, mas ainda buscamos aprimorar a capacidade de atendimento.

Para melhorar ainda mais a oferta de leitos de UTI, o estado está adotando novas estratégias. Um exemplo é a reforma da UTI da Fundação Hospitalar, cuja conclusão está prevista para o final deste mês, o que resultará na entrega de mais 10 leitos de UTI.

Além disso, garantimos que todo paciente que chega ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) e apresenta critérios de gravidade, necessitando de admissão em UTI, recebe todos os cuidados necessários na SEC até que seja possível a transferência para a Unidade de Terapia Intensiva.

Essas ações demonstram o compromisso do governo do estado em oferecer um atendimento de saúde de alta qualidade, garantindo que todos os cidadãos recebam os cuidados necessários de maneira eficiente e tempestiva.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre