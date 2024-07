Segunda será marcada pela chegada de nova onda polar, aponta previsão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta segunda-feira (8), está prevista a chegada de uma onda de frio polar, que deixará o tempo ventilado e com chuvas pontuais, podendo ser fortes, além de causar um declínio da temperatura no Acre, em Rondônia, no sul e sudoeste do Amazonas, em Mato Grosso, na Bolívia (planícies) e no Peru (região de selva). A informação é do portal O Tempo Aqui.

A previsão ainda indica que o tempo será bom e seco, com muito sol, no Distrito Federal, em Goiás e no leste de Mato Grosso.

Além disso, estão previstas calor e chuvas, que podem ser intensas e acompanhadas de raios, no Amazonas, exceto no sul e sudoeste do estado. A temperatura deve variar entre 16°C e 32°C.