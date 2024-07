Promovido por empresários, multidão curte as três noites de Carnavale

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O empresário Naldo Maia da empresa Naldo Eventos e a Prefeita Fernanda Hassem, aproveitaram a última noite de Carnavale 2024 para comemorar e agradecer o sucesso da festa realizada nos três últimos dias (05,06 e 07), na praça Hugo Poly, como parte da programação dos 114 anos de Brasiléia.

Mesmo sem nenhuma atração nacional como é de costume acontecer nos carnavais fora de época de Brasiléia, os brincantes compareceram em massa e se divertiram.

Esse ano de 2024, por conta da maior alagação do Rio Acre já vivenciada no município, a prefeita Fernanda Hassem, não teve como realizar o evento nos moldes gigantescos, para priorizar a recuperação da cidade que ainda sofre com os impactos das cheias. O Carnavale foi terceirizado, mas teve apoio da prefeitura.

Toda estrutura de som, palco e iluminação foi utilizada da região, através do empresário Juninho Melo, de Assis Brasil, e não deixou a desejar.

Em sua fala de agradecimento, Naldo Maia destacou que o evento superou as expectativas desde a primeira noite em que geralmente a presença de público é mais tímida, até a última noite, onde o povo já está se despedindo da festa.

“Passando para agradecer, o momento é de gratidão. Agradecer os milhares de pessoas que vieram participar do nosso carnaval onde nós tivemos 25 vendedores de bebidas, 30 de alimentação e todos estão felizes porque venderam bem, então se os expositores estão felizes eu também estou feliz”, destacou Naldo.

O empresário lembrou que a economia local foi bastante movimentada com o Carnavale, a rede hoteleira estava totalmente lotada, restaurantes e mercados sempre superlotados com a dinâmica de compras dos turistas.

As três noites de festas do carnavale mais uma vez não registram ocorrências policiais, o que é outro ponto positivo para a festa em Brasiléia.

Em entrevista, a prefeita Fernanda Hassem, não escondeu a alegria de ver o povo se divertindo após pouco mais de 100 dias da maior alagação já vivida em Brasiléia. “O coração do Brasiliense é só gratidão, foram três noites de muita alegria, diversão e segurança. Brasiléia em 2024 passou sua maior tragédia natural, tivemos a cota máxima de cheia aqui, então eu como prefeita não tinha a menor possibilidade de investir recursos públicos nessa festa que é tradição no Acre inteiro”, pontuou Hassem.

A gestora brasileense lembrou que o acreano sabe que o maior Carnaval fora do estado é o de Brasiléia e mesmo sem a prefeitura poder tomar a frente da realização da festa, a resiliência de seu povo foi posta a prova e a festa aconteceu.

“Nesse ano a população, os empresários locais se uniram, eu estou utilizando os recursos públicos para recuperar as ruas, bairros que foram danificados e ajudar nossos populares na reconstrução de seus lares e da sua dignidade, mas nós compreendemos que o turismo e essencial, o nosso carnavale mesmo sem atração nacional e mesmo sem grandes patrocinadores, mostrou que Brasiléia é forte, o comércio se uniu”, disse a prefeita.

Fernanda Hassem estendeu os agradecimentos a todos que direta ou indiretamente fizeram o carnavale 2024 acontecer. “Quero aqui cumprimentar Naldo eventos, Juninho Som, os empresários locais. Eu vi restaurantes lotados, hotéis lotados, eu vi mais de 50 expositores que utilizam essa fonte de renda para bancar os estudos de seus filhos, para melhorar sua moradia que foi danificada e para garantir a dignidade de sua família, então eu estou muito feliz com essa corrente de solidariedade, prefeitura, governo e população. A cultura do Alto Acre está firme e forte, uma multidão tomou de conta dessa praça aqui e todos os artistas acreanos mostrando que podem inserir seu valor. Obrigado Brasiléia e parabéns aos comerciantes e empresários e sobretudo a população do Acre, da Bolívia e do Peru que deram essa força para o nosso empreendedorismo”, finalizou.