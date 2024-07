Prefeitura de Rio Branco vai pagar R$ 20 mil para criadores do hino da cidade

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 8, o edital de concurso público para a escolha do hino da capital acreana. Conforme a publicação, o Hino de Rio Branco deve exaltar, através da arte musical, a expressão dos aspectos históricos e culturais do Município de Rio Branco.

O edital estabelece que para se inscrever é preciso ser brasileiro, nato ou naturalizado, residente e domiciliado no País. Poderão concorrer composições criadas de forma individual ou em parceria.

As inscrições serão realizadas presencialmente, mediante entrega de envelope lacrado na sede da Fundação Garibaldi Brasil – FGB – Rua Goudwasser Santos, Bairro Bosque, no período hoje até o próximo dia 16 de agosto, no horário das 07 às 14 horas, de segunda a sexta-feira.

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar formulário de Cessão de Direitos Autorais, cópia da partitura do hino, cópia da letra do Hino; biografia do candidato, arquivo da demo de gravação do hino, com melodia, harmonia, cantada e tocada, clara e audível, no formato MP3.

No dia 11 de setembro, a comissão julgadora, que será formada por de 5 membros da sociedade civil, de notório saber, representantes: 01 representante da UFAC, curso de música, 01 representante da UFAC curso de História, 01 representante da Escola de Música; 01da Banda de música da PM e 01 (um) do Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMP, vai anunciar as três finalistas.

O resultado final será em um evento, ainda sem data marcada, que deve ser realizado na Praça da Revolução ou no Calçadão da Gameleira.

A premiação será de R$12 mil para a música escolhida como hino, R$ 5 mil para o segundo lugar e R$ 3 mil para o terceiro.

Veja o edital completo abaixo com todas as informações do concurso do Hino de Rio Branco.