Patrícia Abravanel rebate suposta indireta de Lívia Andrade nas redes sociais

Após Eliana estrear na TV Globo em uma participação como jurada no Dança dos Famosos, no ‘Domingão com Huck‘, Lívia Andrade fez uma publicação na web dando boas-vindas para a apresentadora, e ainda aproveitou para dar uma suposta alfinetada em Patrícia Abravanel. A filha de Silvio Santos, por sua vez, fez questão de rebater a indireta na madrugada desta segunda-feira, 8, por meio das redes sociais.

“Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então, só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz. Todo sucesso e felicidade pra ela, que nasceu guerreira e não herdeira. O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção. Brilha!”, escreveu Lívia no Instagram.

Rapidamente, internautas levantaram a possibilidade da postagem da apresentadora ser uma indireta a Patrícia Abravanel, que é herdeira de Silvio Santos, e que já teve desavenças com Eliana no passado, tanto que até pediu desculpas na despedida do SBT.

No começo da madrugada, Patrícia usou o X, antigo Twitter, para também deixar a sua mensagem: “Passando para agradecer o carinho e audiência de vocês. No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria”.