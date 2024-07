Mazinho fecha parceria com Sebrae para realização da ExpoSena 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, esteve reunido com o presidente do SEBRAE, Marcos Lameira, com o objetivo de tratar sobre a parceria na realização da ExpoSena 2024, que será promovida em setembro no município. O evento em homenagem ao aniversário da cidade é uma grande festa agropecuária, que já está no calendário das grandes festas no estado do Acre.

Para o prefeito, a ExpoSena vai garantir o aquecimento da economia da região, e gerar empregos e oportunidade de negócios. “O SEBRAE é um grande parceiro na nossa feira de agronegócios, esse ano não será diferente. Agradeço ao Marcos e a toda a equipe por acreditar e incentivar o nosso evento. Quem ganha é a população de Sena Madureira e os turistas”, disse Serafim.

Segundo o presidente do Sebrae, a instituição sempre será parceira de iniciativas que geram negócios para as cidades acreanas. “Recebemos o prefeito Mazinho Serafim e nos colocamos à disposição, na finalidade de podermos levar as atividades do Sebrae para a ExpoSena”, explicou.

Durante a reunião estiveram presentes também o diretor técnico do SEBRAE, Kleber Campos, e a secretária Municipal de Administração, Adriana Martha, para viabilizar os trabalhos de parceria para garantir a realização do evento, com toda uma estrutura que receba da melhor forma a população do município e os turistas.