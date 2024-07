Ludmilla é cantora pop com mais streams de lançamentos no Spotify Brasil em 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Ludmilla, 29, se tornou a cantora pop com mais streams de lançamentos musicais na plataforma Spotify Brasil em 2024. A informação foi divulgada pela própria assessoria da cantora.

Com 23 faixas novas, Ludmilla teve 233 milhões de reproduções no primeiro semestre deste ano.

Anúncios

Ludmilla acumulou lançamentos no primeiro semestre de 2024. Em fevereiro, ela e Ivete Sangalo conquistaram o 1º lugar da plataforma musical com o hit carnavalesco “Macetando”. Também divulgou, no mesmo mês, o disco “Numanice #3”, que acumula mais de 50 milhões de streams no Spotify.

A cantora foi a primeira artista afrolatina a comandar um show no palco principal do festival Coachella, que ocorre nos Estados Unidos e é um dos maiores do mundo, em abril. No mesmo mês, lançou o single “Piña Colada”, com o colombiano Yan Castro.

Em junho, a cantora lançou a quarta edição do Lud Session, projeto acústico que estreou em 2021, com a cantora Iza. Outras edições contaram com participações dos artistas Xamã, Gloria Groove e Luísa Sonza, respectivamente.

Agora, Ludmilla se prepara para estrear a turnê “Numanice #3”, que passa pelas principais capitais brasileiras e vai ao exterior, como Lisboa, em Portugal, e Miami, nos EUA, pela primeira vez.