Inadimplência cai 0,50%, mas ainda é drama para mais de 43% dos acreanos

Publicada neste começo de junho a versão de maio do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas que traz dados importantes sobre o endividamento dos acreanos. No Acre atinge um contingente de 43,43% da população adulta, número que, após elevações seguidas, mostra queda de 0,50% em relação à taxa do mês de abril.

A notícia é boa também ao nível nacional, depois de meses consecutivos de crescimento, a inadimplência no Brasil registrou uma nova queda. A desaceleração é de -1,20% em relação ao mês anterior, que corresponde a uma diminuição de 884 mil no número de consumidores inadimplentes. Ao todo, são 72,54 milhões de brasileiros em situação de inadimplência.

Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com 35,2%. Na sequência estão as faixas etárias de 26 a 40 anos (34,2%), acima de 60 anos (18,9%) e os jovens entre 18 e 25 anos (11,8%).

O valor médio de cada acordo realizado em maio no Serasa Limpa Nome, plataforma de renegociação de dívidas da Serasa, foi de R$ 752,02 No total, foram somados mais de R$ 8,44 bilhões em descontos concedidos no mês.

Outras 550 milhões de ofertas ainda estão disponíveis para negociação no Serasa Limpa Nome. No total, são mais de R$ 793 bilhões em ofertas disponíveis. O Mapa da Inadimplência é uma plataforma da Serasa Experian, agência especializada em recuperação de crédito.