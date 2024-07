Humaitá conquista primeiro ponto na Série D e elimina chance do Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Rio Branco empatou com o Humaitá na noite de sábado (6), no Florestão, em Rio Branco (AC), pela 12ª e antepenúltima rodada da primeira fase, e agora não tem mais chances de avançar para a próxima fase da competição.

Com o resultado, os mandantes chegaram a 12 pontos, ocupando a sétima colocação do Grupo A1. Os visitantes seguram a lanterna, com apenas um ponto. Manauara-AM, com 27; Porto Velho-RO, com 21; Princesa do Solimões-AM, com 19; e Trem-AP, com 18; formam o G4.

O Estrelão abriu o placar aos 18 minutos com gol contra de Ryan após cruzamento de Vytinho. Breno empatou logo em seguida, aos 21, aproveitando uma bola que ficou viva dentro da área para completar para o gol. Aos três minutos do segundo tempo, Yuri cabeceou e contou com um desvio em Diego para garantir a virada. Diego, aos 36, foi expulso e deixou o Humaitá com um a menos na reta final. Apesar disso, o Tourão encontrou forças para o empate. Anderson converteu um pênalti cometido por Kikinha em Dilan e deixou tudo igual na partida. O placar final foi 2 a 2.

As equipes voltam a campo às 17h do próximo sábado (13) para a disputa da 13ª e penúltima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Humaitá recebe o Manaus no Florestão, em Rio Branco (AC), enquanto o Rio Branco visita o Princesa do Solimões no Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (AM).