Filme acreano “Noites Alienígenas” é indicado a Melhor Filme no Prêmio Grande Otelo

Na última sexta-feira, 5, foi divulgada uma lista informando que o filme acreano “Noites Alienígenas” recebeu seis indicações no Prêmio Grande Otelo, organizado pela Academia Brasileira de Cinema. Entre as indicações, destaca-se a principal categoria: Melhor Longa-Metragem de Ficção.

A 23ª edição do prêmio, anteriormente chamado de Grande Prêmio Brasileiro, acontecerá no dia 28 de agosto, no Rio de Janeiro. Confira todas as indicações para “Noites Alienígenas”:

Melhor Longa-Metragem de Ficção

Melhor Ator de Longa-Metragem: Chico Diaz, pelo papel de Alê

Melhor Roteiro Adaptado: Camilo Cavalcanti, Rodolfo Minari e Sérgio de Carvalho, pela adaptação do livro “Noites Alienígenas”, de Sérgio Carvalho

Melhor Maquiagem: Zé Lucas

Melhor Montagem: André Sampaio

Melhor Trilha Sonora: Bernardo Gebara

Em março de 2023, o filme estreou em todo o país, com salas lotadas também na capital acreana. A obra narra a história de Rivelino, um jovem rapper e grafiteiro que se envolve com traficantes, e do casal Paulo e Sandra, que enfrenta dificuldades, especialmente devido à dependência química de Paulo. A ficção se desenrola em um contexto trágico na capital acreana. O elenco inclui Gabriel Knox (Rivelino), Gleici Damasceno (Sandra) e Adanilo (Paulo), além do ator Chico Diaz.

“Noites Alienígenas” já conquistou pelo menos 15 prêmios. O longa da produtora acreana Saci Filmes fez história ao receber cinco Kikitos de ouro na 50ª edição do Festival de Cinema de Gramado, em 2022.